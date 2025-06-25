كيف يمارس صيادو أم الخلول مهنتهم لحظة غروب الشمس ببحيرة التمساح بالإسماعيلية (فيديو وصور)

فى لحظة من أروع اللحظات التي تعيشها محافظة الإسماعيلية، يوميا ربما لا يرقبها الكثيرين من البشر سوى المعتادين على مراقبة جمال الطبيعة حين تغرب الشمس إحدى زوايا بحيرة التمساح، حيث ينتشر الصيادون بقواربهم الصغيرة في مشهد ملحمي لا يمكن وصفه بكلمات.

الصيادون في بحيرة التمساح

الأمر الذى دفع " فيتو " لعدم تفويت تلك اللحظة حيث اقتربت من الصيادين بقلب بحيرة التمساح للتحدث معهم حول مهنتهم وكيفية اصطياد الأسماك وجمع أم الخلول داخل البحيرة.

الالتزام بمواعيد الصيد

ويحرص الصيادون في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بمواعيد الصيد حيث يخرج العشرات من الصيادين من أبناء محافظة الإسماعيلية، إلى بحيرة التمساح للصيد في فترتين مختلفتين، ويتم إلقاء الشباك " الغزل" في الماء حتى يتم شد الشباك مع غروب الشمس.

فيما يقوم البعض الآخر من الصيادين بإلقاء شباكهم في ذلك التوقيت، ليجمع شباكه فجرا ويذهب بخيرات ما جمع إلى حلقة السمك للبيع الأسماك وما حوته تلك الشباك.

مهنة تتطلب الصبر

وأكد أحد الصيادين أن مهنة الصيد تتطلب الصبر والاستمرارية، وأشار إلى أن الصيد بالشباك يختلف تماما عن الصيد بالصنارة التي يستخدمها عاشقي الصيد ولكنها ليست مهنتهم.

جمع أم الخلول من أسفل الرمال

ولفت إلى أن عملية جمع الخلول من المياه تتطلب العمل لمدة ٣ ساعات متواصلة، حيث يقوم جامعي الخلول من خلالها بإحضار الكوريك وغرفة في رمال البحر، ثم استخراج الرمال ووضعها فيما يسمى بالمنخول لفصل التراب عن أم الخلول التي تختبئ أسفل الرمال.

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