الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كيف يمارس صيادو أم الخلول مهنتهم لحظة غروب الشمس ببحيرة التمساح بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الصيد في بحيرة التمساح،
الصيد في بحيرة التمساح، فيتو

فى لحظة من أروع اللحظات التي تعيشها محافظة الإسماعيلية، يوميا ربما لا يرقبها الكثيرين من البشر سوى المعتادين على مراقبة جمال الطبيعة حين تغرب الشمس إحدى زوايا بحيرة التمساح، حيث ينتشر الصيادون بقواربهم الصغيرة في مشهد ملحمي لا يمكن وصفه بكلمات.  

الصيادون في بحيرة التمساح 

الأمر الذى دفع " فيتو " لعدم تفويت تلك اللحظة حيث اقتربت من الصيادين بقلب بحيرة التمساح للتحدث معهم حول مهنتهم وكيفية اصطياد الأسماك وجمع أم الخلول داخل البحيرة.  

 

الالتزام بمواعيد الصيد 

ويحرص الصيادون في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بمواعيد الصيد حيث يخرج العشرات من الصيادين من أبناء محافظة الإسماعيلية، إلى بحيرة التمساح للصيد في فترتين مختلفتين، ويتم إلقاء الشباك " الغزل" في الماء حتى يتم شد الشباك مع غروب الشمس. 

 

 

فيما يقوم البعض الآخر من الصيادين بإلقاء شباكهم في ذلك التوقيت، ليجمع شباكه فجرا ويذهب بخيرات ما جمع إلى حلقة السمك للبيع الأسماك وما حوته تلك الشباك.   

 

 

مهنة تتطلب الصبر 

وأكد أحد الصيادين أن مهنة الصيد تتطلب الصبر والاستمرارية، وأشار إلى أن الصيد بالشباك يختلف تماما عن الصيد بالصنارة التي يستخدمها عاشقي الصيد ولكنها ليست مهنتهم.  

جمع أم الخلول من أسفل الرمال 

ولفت إلى أن عملية جمع الخلول من المياه تتطلب العمل لمدة ٣ ساعات متواصلة، حيث يقوم جامعي الخلول من خلالها بإحضار الكوريك وغرفة في رمال البحر، ثم استخراج الرمال ووضعها فيما يسمى بالمنخول لفصل التراب عن أم الخلول التي تختبئ أسفل الرمال. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية بحيرة التمساح الصيد في بحيرة التمساح غروب الشمس ببحيرة التمساح الصيادون ببحيرة التمساح أم الخلول

مواد متعلقة

الإسماعيلية تطلق مبادرة "أسماكنا بنصف ثمنها" الجمعة

رئيس جامعة قناة السويس يوجه بالمتابعة الميدانية لـ"الإسماعيلية الجديدة الأهلية" (صور)

الزراعة والطب البيطري يواصلان دعم المشروعات الإنتاجية بالإسماعيلية (صور)

طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: خطر يزحف على سد النهضة، حادث مأساوي بالطريق الأوسطي، جريمة أسرية تهز المنوفية، وبشرى عن سعر البن

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

برسالة إلى الرئيس، رشا راغب تغادر منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

لقطع الشك باليقين، صور كاشفة تظهر ماذا حدث بمنشآت إيران النووية بعد الضربة الأمريكية

يمهل ولا يهمل، علاء مبارك يكشف أمرا خطيرا تعاني منه إسرائيل وينذر بنهايتها

بالأسماء، تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية برئاسة السيسي

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

نص المادة السابعة في تعديلات الإيجار القديم التي تسمح بطرد المستأجر

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 15 آلاف جنيه في السوق المصرية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الهجرة النبوية كانت حدثًا فارقًا في مسار الرسالة الإسلامية

مفتي الجمهورية عن ذكرى الهجرة: من أعظم المحطات التي يتجدد فيها الإيمان

«ذرية بعضها من بعض»، الشعراوي يوضح الفرق بين أنساب الدم وأنساب الدين والقيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية