أعمال تطوير بمنطقة سوق السمك بالإسماعيلية تمهيدًا لافتتاحه (صور)

تجرى مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام المديرية، اليوم الأربعاء، آخر مراحل تطوير منطقة سوق السمك بسوق الجمعة بمنطقة منشية الشهداء تمهيدًا لإعادة افتتاح السوق بعد تطوير الموقع وتأسيس الشارع.

الطرق والنقل بالإسماعيلية تنشئ جريلات صرف المياه

وتقوم مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية بإنشاء جريلات صرف المياه وتغيير شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب وأعمال الإنارة.

جانب من أعمال تطوير سوق الأسماك،فيتو

جانب من أعمال تطوير سوق الأسماك،فيتو

الطرق والنقل بالإسماعيلية تنفذ خطة المحافظة

يأتي ذلك في إطار الخطة التي أقرها محافظ الإسماعيلية بتطوير جميع الأسواق على مستوى المحافظة وخلق بيئة نظيفة وصحية لأماكن البيع والشراء؛ حفاظا على الصحة العامة.

جانب من أعمال تطوير سوق الأسماك،فيتو

جانب من أعمال تطوير سوق الأسماك،فيتو

الطرق والنقل بالإسماعيلية تعيد الشيء لأصله بمركز ومدينة القنطرة غرب

وعلى جانب آخر، تقوم مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم الأجزاء المتهالكة من الطرق والناتجة عن توصيل المرافق الخاصة بالاتصالات والكهرباء والصرف الصحي، وذلك في عدد من الشوارع بمدينة القنطرة غرب؛ حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة ولتسهيل حركة المركبات.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتطوير الشامل في منظومة الطرق على مستوى محافظات الجمهورية، وفي إطار تكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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