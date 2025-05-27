الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

سمكة وزنها 20 كيلو، جولة في سوق السمك بالإسماعيلية (فيديو وصور)

أكبر سمكة لوت في
أكبر سمكة لوت في سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو

أجرت "فيتو"، قبل قليل، بثا مباشرا من سوق الأسماك الحضري في محافظة الإسماعيلية، وذلك للتعرف على أسعار الأسماك وأنواعها المختلفة.  

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أسعار الأسماك اليوم في الإسماعيلية

ومن جانبه أكد أحد البائعين على أن أسعار الأسماك تنوع حسب النوع، وتبلغ أسعار السمك البورى 150، وأسعار السمك الشبار 100 جنيه، وكما يتراوح أسعار الجمبري الجامبو من 350 إلى 650،  والسبيط 400 جنيه.  

سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو
سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أكبر سمكة في سوق السمك بالإسماعيلية 

وخلال جولة رصدت عدسة " فيتو" أكبر سمكة لوت في سوق الأسماك بالإسماعيلية والتي تجاوز وزنها الـ 20 كيلو حيث تم اصطيادها من قناة السويس. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ويحرص المئات من المواطنين يوميا على زيارة سوق الأسماك في محافظة الإسماعيلية والواقع في طريق البلاجات، المعروف حاليا بطريق عمارة السياحي، وذلك لشراء الأسماء المختلفة. 

كما يحرص المصطافون الذين يزورون محافظة الإسماعيلية على شراء الأسماك من السوق لقربه من منطقة الشواطئ. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

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