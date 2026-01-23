الجمعة 23 يناير 2026
محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تناقش تطوير الأداء الميداني للعيادات المتنقلة

اجتماع مع مديرى إدارات
اجتماع مع مديرى إدارات الرعاية الأساسية
عقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا مع مديرى إدارات الرعاية الأساسية،تنظيم الأسرة، التمريض، الدعم الفني، بحضور مديرى الإدارات الصحية، وذلك لمناقشة آليات تطوير الأداء الميداني للفرق المتنقلة لتقديم خدمات تنمية وفرق المبادرات خلال المرحلة المقبلة. 

فريق من صحة الإسماعيلية يتابع سير العمل بالقومسيون الطبي (صور)

فريق من صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفى الحميات (صور)

تنفيذ توصيات وزير الصحة 

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وكيل وزارة الصحة على تنفيذ توصيات زيارة  دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، والتى أشادت خلالها بمشاركة الصيدليات الخاصة كمبادرة رائدة فى خطة التوعية بالقضية السكانية ومواصلة جهود التوعية بالصحة الإنجابية لإستكمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمحافظة الإسماعيلية.

 

تنفيذ التوصيات على أرض الواقع 

وفي سياق تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، ناقش الاجتماع إعداد خطة شاملة بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بتعميم تجربة مشاركة الصيدليات فى التوعية بتنمية الأسرة ومعالجة السلبيات وتكثيف التواجد الميداني وتدريب الفرق الطبية ووضع خطة لجميع الإدارات بتغطية جميع المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية.

 

إشادة بعدد من الإدارات 

وأشادت وكيل وزارة الصحة بما حققته إدارتى التل الكبير وفايد من المستهدف المطلوب طبقا لإحصائيات الخطة العاجلة لوزارة الصحة، مشددة على تكثيف خدمات التوعية والمشورة من خلال مبادرة صحة المرأة والقوافل الطبية على مستوى المحافظة. 

 

وأكدت وكيل وزارة الصحة أهمية دور التثقيف الصحي والرائدات الريفيات فى توسيع قاعدة الوصول للسيدات من خلال جلسات المشورة بتوضيح خدمات الوحدات الصحية للسيدات عن طريق فريق طبى متخصص وتمريض مُدرب وتقديم الاستشارات المتخصصة بالوسائل وتكذيب الشائعات والتعريف بإتاحة جميع الوسائل بالمجان لتوفير حماية فعالة طويلة المدى.

 

كما وجهت مديرى الإدارات الصحية بالتنسيق مع مدير إدارة الرعاية الأساسية بمراجعة سكن الأطباء وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بما يضمن توفير سكن لائق للطبيب.

 

واختتم الاجتماع، بالتأكيد على وضع خطط وبرامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين، والتشديد على التكامل بين الإدارات الصحية والإدارات الفنية لتحقيق رؤية الدولة في تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة.

الادارات الصحية التل الكبير الاسماعيلية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة القضية السكانية تنظيم الاسرة صحة الاسماعيلية

