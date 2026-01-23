وفد من المجالس الطبية المتخصصة يتابع منظومة العمل بدمياط

18 حجم الخط

​استقبل الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفدا رفيع المستوى من وزارة الصحة بقيادة الدكتور محمد أبو المجد، نائب مدير الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار خطة الوزارة للمتابعة الميدانية الدقيقة لمنظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

​جولة تفقدية في قومسيون غيط النصارى ونفقة الدولة

​شملت الزيارة جولة تفقدية موسعة بدأت بمقر القومسيون الطبي بمنطقة غيط النصارى، تلاها تفقد منظومة "الفيديو كونفرنس" بديوان عام مديرية الشؤون الصحية.

كما حرص الوفد على متابعة سير العمل داخل إدارة العلاج نفقة الدولة بدمياط، حيث تم مراجعة الإجراءات الإدارية والطبية المتبعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل استخراج القرارات للمرضى.

إشادة بمستوى الانضباط وجودة الخدمات بدمياط

​وخلال جولته، أعرب الدكتور محمد أبو المجد عن تقديره لمستوى الالتزام والانضباط الذي لمسه داخل المنشآت الطبية بدمياط، مشيدا بجودة الأداء داخل القومسيون الطبي.

وأكد أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لاستراتيجية الوزارة في المرور الدوري على كافة المحافظات للتأكد من تقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير المعتمدة وتذليل اي عقبات تواجه المترددين على تلك المراكز.

​تحسين المنظومة العلاجية بتوجيهات وزارية

​تأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة الرقابة المستمرة على القطاع العلاجي.

وجرت الزيارة بإشراف مباشر من مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، وبالتنسيق مع الدكتور محمد العقاد مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

