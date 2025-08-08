الجمعة 08 أغسطس 2025
حملة صحية مكبرة تكشف مخالفات جسيمة بسوق السمك ومطاعم المأكولات البحرية بدمياط (صور)

إعدام مواد غير صالحة وسحب عينات للفحص

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، حملة رقابية موسعة استهدفت سوق السمك وعددًا من محال ومطاعم الأسماك المنتشرة في المدينة، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات وخلوها من أي منتجات محظور تداولها لما تشكله من خطر على صحة الإنسان.

 

وهذا في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة دمياط للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية، جاءت تعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة تلك التي تتعامل مع المنتجات سريعة التلف مثل الأسماك والمأكولات البحرية.

رصد مخالفات وإغلاق منشآت

خلال الحملة، قامت الفرق الرقابية بالمرور على 15 منشأة غذائية، وكشفت النتائج عن وجود 11 منشأة تُدار دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقانون، إضافة إلى ضبط منشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة، حيث أوصت اللجنة بإغلاقهما إداريًا لحين تلافي المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة تتعلق بالنظافة وسوء التخزين وغياب الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 80 كيلو جرامًا من زيوت الطعام وألواح التقطيع غير الصالحة للاستعمال، وسحب 3 عينات من وجبات الأسماك المطهية من بعض المطاعم لإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التزام بمواصلة الحملات

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف على جميع الأسواق والمنشآت الغذائية في دمياط، لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية وحماية المواطنين من أي مخاطر غذائية، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المستهلك.

