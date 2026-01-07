صحة شمال سيناء: الاستجابة لـ 360 شكوى خلال 2025

18 حجم الخط

أعلن الدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن عدد الشكاوى المسجلة خلال العام 2025 بلغ 360 شكوى، تم التعامل معها وإزالة أسبابها بالكامل، مع تطوير أساليب التفاعل مع الشكاوى والاستفادة منها في تحسين منظومة خدمة المواطنين، بما أسهم في ترسيخ علاقة إيجابية وبنّاءة بين المواطن والإدارة الصحية.

واعلن ان القطاع الصحي بمحافظة شمال سيناء، شهد خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2025، طفرة غير مسبوقة في آليات التواصل الميداني مع المواطنين وتعزيز الدور الإنساني في تقديم الخدمات الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتحت متابعة اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.





وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفترة الماضية شهدت تكثيفًا ملحوظًا لنشاط إدارات العلاقات العامة، والخدمة الاجتماعية، وخدمة المواطنين، من خلال تفعيل لجان المرور الميداني اليومي على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، بهدف قياس معدلات رضا المواطنين بشكل مباشر، والاستماع إلى المرضى وذويهم للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها فورًا، مؤكدًا أن المواطن السيناوي أصبح شريكًا في تقييم الأداء الصحي.





وفي سياق الحصاد الإنساني، أوضح إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، أن الإدارة قامت بدور إنساني فاعل من خلال التواجد المستمر داخل المستشفيات لمساندة المرضى غير القادرين، وتقديم تسهيلات علاجية شملت إجراء فحوصات وأشعات طبية متقدمة بالمجان لمرضى الأقسام الداخلية والخارجية، إلى جانب صرف إعانات مالية دورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وضمان استمرارية علاجهم، مع إجراء بحوث اجتماعية دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات أمام المرضى.

