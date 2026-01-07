الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية مياه وادي العمرو

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، محطة تحلية مياه وادي العمرو بوسط سيناء.

 

وأكد المحافظ أن المحطة تمثل خطوة مهمة في توفير مياه الشرب النقية لأهالي المنطقة، والتي تنتج ٢٤٠ متر٣ يوميا.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ محطة تحلية وادي العمرو جاء في إطار التعاون بين محافظة شمال سيناء والمجتمع المدني، دعمًا لاحتياجات التجمعات البدوية وتخفيفًا لمعاناة المواطنين حيث كان الأهالي يأتون بالمياه من قرية أبو عقيلة والتي تبعد ٤٠ كم عن قرية وادي العمرو وكان هذا يسبب معاناة كبيرة للأهالي.

 

ويأتي افتتاح المحطة، بهدف توفير مياه الشرب النقية للتجمعات البدوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بوسط سيناء.
وأكد اللواء دكتور خالد مجاورأن مشروعات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات المحافظة، والاهتمام بتنمية سيناء وتحقيق الاستقرار المعيشي لأهاليها.

الجريدة الرسمية