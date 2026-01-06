18 حجم الخط

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مشايخ وعواقل مدينتي رفح والشيخ زويد، وذلك لمناقشة ملف التعويضات وتيسير الإجراءات الخاصة بها، وبحث عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

محافظ شمال سيناء يستقبل مشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد



وخلال اللقاء، استمع محافظ شمال سيناء إلى مطالب المشايخ والعواقل، مؤكدًا حرص المحافظة على إزالة أي معوقات أمام صرف التعويضات، وتسهيل الإجراءات بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف التعويضات أهمية قصوى، مشددًا على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لحل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع كل حالة بشفافية وعدالة.



محافظ شمال سيناء يبحث مع «مصر الخير» تنسيق حملة إفطار صائم وإنشاء محطات تحلية مياه

كما بحث اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مع مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم الجهود التنموية والإنسانية بالمحافظة.



وتناول اللقاء تنسيق إطلاق حملة إفطار صائم بعدد من مدن ومراكز شمال سيناء، بما يضمن وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وفق آليات منظمة وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

كما تم بحث تحديد مواقع إنشاء محطات تحلية المياه بعدد من المناطق، في ضوء الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق الاستدامة.



وأكد المحافظ حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، وعلى رأسها مؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في مجالات التعاون التنموي والخدمي بما يخدم أبناء شمال سيناء.

