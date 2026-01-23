استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز خضرة المحشي

18 حجم الخط

تجهيز الخضرة وتفريزها قبل شهر رمضان من أهم الخطوات التي تساعد على توفير الوقت والمجهود أثناء الصيام، خاصة أن البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء من المكونات الأساسية في أغلب وصفات المحشي المصرية.

والتفريز بالطريقة الصحيحة يحافظ على اللون والطعم والرائحة لأطول فترة ممكنة، وبسهولة تفريزهم تحرص ربات البيوت على هذه الخطوة لتسهيل الطبخ أثناء الصيام.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة تفريز خضرة المحشي.

مكونات تفريز خضرة المحشي:-

بقدونس طازج

شبت طازج

كزبرة خضراء طازجة

يفضل اختيار خضرة خضراء داكنة، أوراقها طازجة وغير صفراء أو ذابلة

مصفاة

مناشف مطبخ أو مناديل ورقية

سكين حاد أو كبة

أكياس تفريز أو علب محكمة الغلق

قلم لكتابة التاريخ

طريقة تفريز خضرة المحشي:-

يتم فصل الأوراق عن السيقان السميكة يمكن الاحتفاظ بالسيقان لاستخدامها في الشوربة.

تنقع الخضرة في ماء بارد مع ملعقة خل أو ملح لمدة 10 دقائق للتخلص من الأتربة.

تغسل جيدا تحت ماء جارى أكثر من مرة.

تصفى الخضرة جيدا من الماء.

تفرد على مناشف مطبخ نظيفة أو مناديل ورقية.

تترك في الهواء لمدة ساعتين إلى 3 ساعات حتى تجف تماما، لأن وجود الماء يؤدي إلى تغير اللون وفساد الخضرة بعد التفريز.

تفرم الخضرة فرم ناعم مناسب للمحشي.

يمكن استخدام السكين أو الكبة تشغيل سريع بدون عصر.

تخلط كميات متساوية من البقدونس والشبت والكزبرة حسب الذوق.

يمكن زيادة البقدونس قليلا لأنه الأساس في المحشي.

تقسم الخلطة إلى كميات صغيرة حسب الاستخدام.

توضع في أكياس تفريز ويخرج الهواء منها جيدا.

أو توضع في علب محكمة الغلق.

يكتب تاريخ التفريز على كل كيس.

تحفظ في الفريزر.

تظل صالحة للاستخدام من 3 إلى 6 أشهر مع الحفاظ على اللون والطعم.

يفضل استخدامها خلال أول 3 أشهر للحصول على أفضل نكهة.

للاستخدام بعد التفريز، تخرج الكمية المطلوبة فقط.

لا تترك لتذوب تماما.

تضاف مباشرة إلى خلطة المحشي وهي نصف مجمدة.

لا يعاد تفريز الكمية مرة أخرى.

يجب استخدام أكياس تفريز سميكة لتفادي دخول الهواء.

تفريز الخضرة فور الانتهاء من تجهيزها.

عدم إضافة ملح أو بهارات قبل التفريز.

تخصيص رف في الفريزر لتحضيرات رمضان.

