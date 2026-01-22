الخميس 22 يناير 2026
محافظات

وفد هيئة تنشيط السياحة يواصل جولاته لإعداد فيديو ترويجي عن الإسماعيلية (صور)

جانب من مراحل تصوير
واصل وفد هيئة تنشيط السياحة بقيادة المخرج أسامة الغول جولاته السياحية بـمحافظة الإسماعيلية؛ لإعداد وإنتاج فيديو ترويجي تمهيدًا لإطلاق حملات ترويجية لتعزيز حركة السياحة الداخلية بالمحافظات المصرية خلال المواسم السياحية والعطلات الرسمية والمناسبات الخاصة بكل محافظة.

إعداد برنامج لتصوير عدد من الأماكن السياحية بالمحافظة 

وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية أنه تم إعداد برنامج لتصوير عدد من الأماكن السياحية والمناطق الترفيهية والأثرية والمتاحف وبحيرة الصيادين ومركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وكافة الجهات المعنية.

تصوير عدد من الأماكن الأثرية الدينية 

 

مضيفًا أنه تم تصوير اليوم الخميس، عدد من المناطق منها الكنيسة الكاثوليكية، مقابر الكومنولث، المسجد العباسي، متحف دبابات أبوعطوة، مركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet. 

 

مشيرًا إلى أنه جار استكمال تصوير باقي الأماكن السياحية والتاريخية والشواطئ والأماكن المميزة ومعالم المحافظة على مدار أربعة أيام متتالية حتى يتسنى للهيئة تصوير كافة معالم محافظة الإسماعيلية.

الهدف من تصوير الفيديو 

 

ويهدف الفيديو الترويجي، والذي يعده هيئة تنشيط السياحة، إلى رفع الوعي العام بالمقاصد السياحية المحلية والتي تتميز بقربها النسبي من التجمعات السكانية والمدن الكبرى وزيادة معدلات الرحلات والحجوزات بالفنادق والشواطئ وأماكن الإقامة ومرافق الخدمات السياحية المتنوعة من خلال تشجيع حركة السفر نحو الوجهات المحلية وتعزيز الفخر والاعتزاز الوطني بقيمة وأهمية مفردات ومكونات التراث الثقافي والطبيعي لمصر، هذا إلى جانب التركيز في إبراز التراث الثقافي بالمحافظة منها آلة السمسمية.

 

كما يهدف إلى تسليط الضوء على المهرجانات والأحداث الثقافية والحرفيين المحليين وأسواق الحرف اليدوية لعرض الحرف التقليدية وتطوير المحتوى الترويجي حول أنشطة المغامرة بكل محافظة ومفردات التراث الطبيعي والثقافي المميز للمحافظة

 

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتسهيل وتيسير مهمة الوفد والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل ظهور محافظة الإسماعيلية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بمواطنيها وكونها عاصمة الثقافة والفنون.

