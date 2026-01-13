قافلة طبية مجانية ومكتبة متنقلة لأهالي قرية سرابيوم بفايد (صور)

الكشف على 892 مواطنًا من خلال 7 عيادات تخصصية خلال يومي القافلة الطبية إدارة الإعلام

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية يومي ١٢ و١٣ يناير ٢٠٢٦، بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد؛ وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وكيل صحى الإسماعيلية تتفقد سير العمل بالقافلة

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية سرابيوم التابعة لإدارة فايد الصحية، ورافقها دكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفني ودكتور عمرو عطية مدير إدارة فايد الصحية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٨٩٢ مواطنًا خلال يومي القافلة الطبية حيث استقبلت ٣٧٦ مواطنا خلال يومها الأول و٥١٦ مواطنا خلال يومها الثاني، مضيفة أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال،مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

الاستماع إلى المواطنين

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان، كما أكدت على تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل الوقاية من مرض السعار وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ٢١٣ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٦٦ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٣٣ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٢٨٠ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٦٣ حالة بعيادة الأسنان، واستقبلت عدد ٦٦ حالة بعيادة المسالك وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١١٢ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة ومعمل الطفيليات، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

كما شاركت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة في فعاليات "مبادرة الخير" بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، وذلك خلال يومي ١٢ و١٣ يناير ٢٠٢٦.

وأشارت أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية إلى أن المكتبة المتنقلة قدمت برنامجًا ثقافيًّا تفاعليًّا متنوعًا للأطفال شمل عددًا من الأنشطة الهادفة، منها نشاط رسم، تلوين جبس أشكال، تلوين للأطفال، حكي قصة، سباق الكلمات، ولعبة السلم والثعبان هذا إلى جانب أسئلة وتوزيع هدايا.

كما تضمنت الفعاليات ندوة سلوكيات عامة، وذلك في أجواء تثقيفية مبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية.

وأضافت رجب أنه يأتي ذلك من منطلق خطة المكتبة المتنقلة في نشر الأنشطة الثقافية والدور التوعوي الهام إلى مختلف المناطق، ودعم الأنشطة المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن الجدير ذكره أن مبادرة « الخير» والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية صباح اليوم من مركز ومدينة فايد، تستهدف توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة وتوزيع كراتين مواد غذائية جافة ولحوم وبطاطين على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والجهات التنفيذية والشريكة من المديريات الخدمية ومؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والمجتمع المدني والوحدات المحلية المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية هذا إلى جانب مشاركة عدد من المتطوعين من فئات عمرية مختلفة.

