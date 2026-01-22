الخميس 22 يناير 2026
محمد حمدي يغادر مدينة ميونيخ الألمانية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي (صور)

محمد حمدي
محمد حمدي
غادر محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي لنادي بيراميدز، مدينة ميونيخ الألمانية في طريق العودة إلى القاهرة بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي هناك مؤخرا.

 

إصابة محمد حمدي 

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، قبل أن يجري الجراحة مؤخرا في ألمانيا.

ومن المقرر أن يحصل محمد حمدي على راحة لعدة أيام بعد الاطمئنان عليه من جانب الطبيب، على أن يبدأ برنامج التأهيل خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وصول بعثة بيراميدز إلى المغرب 

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية مساء أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ووصلت البعثة بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.

كانت بعثة بيراميدز غادرت القاهرة عصر اليوم برئاسة المهندس ممدوح عيد متوجهة إلى المغرب من أجل مواجهة بركان على متن طائرة خاصة.

ويترأس المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، بعثة فريق الكرة في المغرب، من أجل مواجهة نهضة بركان في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد رئيس بيراميدز على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والمغرب بوجه عام ونادي بيراميدز وكافة الأندية المغربية على وجه التحديد، من حيث علاقات الأخوة والتعاون والتنافس الرياضي الشريف

