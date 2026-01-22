الخميس 22 يناير 2026
ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز استعدادا لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا (صور)

ناصر ماهر
ناصر ماهر
التحق لاعب الوسط الجديد ناصر ماهر ببعثة نادي بيراميدز في مدينة السعيدية المغربية؛ استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار دوري أبطال أفريقيا بعد قيده محليا وقاريا.

بيراميدز يعلن ضم ناصر ماهر

وكان بيراميدز قد نجح في إنهاء إجراءات ضم ناصر ماهر قادما من نادي الزمالك ليكون ثاني صفقات الشتاء بعد الدولي الفلسطيني حامد حمدان.

ومن المقرر أن يشارك ناصر ماهر في تدريب بيراميدز الأول بالمغرب مساء اليوم بمدينة بركان استعدادا لمواجهة السبت الهامة.

 

رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع ناصر ماهر

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر قادما من نادي الزمالك، لدعم خط الوسط خلال السنوات المقبلة.

ويعد ناصر ماهر واحدا من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو من مواليد 8 فبراير من عام 1997.

وبدأ ناصر ماهر مشواره في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتنقل بين أندية بتروجت وسموحة ومودرن سبورت والزمالك قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز.


موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

