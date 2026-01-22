الخميس 22 يناير 2026
رياضة

بيراميدز يخوض مرانه الأول في المغرب استعدادا لـ نهضة بركان

بيراميدز
بيراميدز
خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته بالمغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

مران بيراميدز 

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة فجر اليوم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته غدا الجمعة في التاسعة مساء على الملعب البلدي بمدينة بركان والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

 

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

قيد ناصر ماهر وحمدان محليا وأفريقيا 

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن إنهاء إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية للنادي ليحق لهما المشاركة قاريا مع الفريق بداية من مباراة نهضة بركان في دوري الأبطال.

أوضح أن الدولي الفلسطيني حامد حمدان سيرتدي القميص رقم 33 محليا وقاريا، بينما سيرتدي ناصر ماهر القميص 27 مع النادي محليا وقاريا.

