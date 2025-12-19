خليفة بونو، إنزاجي يتخذ قرارًا حاسمًا

18 حجم الخط

قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي، استبعاد حارس المرمى الفرنسي، ماتيو باتوييه، المنضم للفريق خلال الصيف الماضي، من حساباته بصورة نهائية، وفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية.

وجاء هذا القرار من جانب المدرب، لقناعته بأن ماتيو باتوييه غير قادر على تعويض غياب نظيره المغربي، ياسين بونو، بسبب مشاركته في كأس أمم إفريقيا، كما أن الفرنسي يشغل في الوقت ذاته مقعدًا في خانة اللاعب الأجنبي.

وانضم باتوبيه لصفوف الهلال لمدة موسمين، مقابل 350 ألف يورو، مع أحقية ناديه السابق، أولمبيك ليون الفرنسي، في الحصول على 20% من مقابل بيعه مستقبلا.

ومنذ انتقال الحارس إلى النادي العاصمي، لم يشارك سوى في مباراة وحيدة، لمدة 90 دقيقة، حافظ خلالها على نظافة شباكه، وذلك نظرا لاعتماد إنزاجي بشكل كامل على ياسين بونو.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يعتمد إنزاجي على الثنائي المحلي، أحمد أبو راسين ومحمد اليامي، كما يعمل الزعيم حاليا على التعاقد مع أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، خلال الميركاتو الشتوي.

من ناحية اخري ذكرت تقارير إسبانية أن مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، طلب من النادي التعاقد مع لاعب وسط الهلال السعودي، روبن نيفيز، الذي يقترب من الأشهر الستة الأخيرة في عقده.

وأكد موقع "Fichajes" الأسباني، أن اللاعب البرتغالي نيفيز البالغ من العمر 28 عامًا حافظ على مستواه العالي حتى بعد رحيله عن أوروبا.

