قانون المحال العامة، تراخيص بالإخطار وضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة التجارية

يعد قانون المحال العامة أحد أهم القوانين المنظمة للأنشطة التجارية في مصر، حيث وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يهدف إلى ضبط منظومة تراخيص المحال التجارية، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات لأصحاب الأنشطة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

ونص القانون في مواده على أنه، استثناءً من أحكام الفصل الثاني، يجوز للجنة المختصة تحديد أنواع من المحال التجارية التي يتم ترخيصها بنظام الإخطار، وذلك تبعًا لطبيعة النشاط ومدى ما يمثله من مخاطر، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شروط وإجراءات ترخيص المحال التجارية

وأوضح القانون أن طلب الترخيص يُقدم إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة وفقًا لقرارات اللجنة المختصة. ويلتزم المركز بالرد على الطلب بالقبول المبدئي أو الرفض خلال مدة محددة من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم الرد يُعد الطلب مرفوضًا بحكم القانون.

وفي حالة القبول المبدئي، يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحل، مع إلزام طالب الترخيص بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه وفق الفئات التي تحددها اللجنة. وبعد استيفاء الاشتراطات، يقوم صاحب الطلب بإخطار المركز المختص، والذي يلتزم بدوره بإصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، حال التأكد من استكمال المتطلبات.

أما في حال عدم استيفاء الاشتراطات، فيتعين على المركز إخطار مقدم الطلب بنواقص الترخيص خلال المدة ذاتها، مع إتاحة الفرصة لطلب مهلة لاستكمالها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم المقرر.

مراعاة طبيعة المناطق واحتياجاتها

وأكد القانون على ضرورة مراعاة التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها، وطبيعة المنطقة المقامة فيها، واحتياجاتها الفعلية، وعدد المحال المرخصة القائمة بالفعل، بما يحقق الانضباط والتنمية المتوازنة.

رسوم تراخيص المحال العامة

وبحسب ما نص عليه قانون المحال العامة، لا يقل رسم إصدار الترخيص عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، ويتم تحديد فئاته بقرار من اللجنة المختصة، وفقًا لنوع النشاط وحجمه ومستوى المخاطر المرتبطة به.

ويعكس نظام الترخيص بالإخطار توجه الدولة نحو دعم بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية، مع الإبقاء على الضوابط اللازمة لحماية المصلحة العامة وضمان سلامة المجتمع.

