أخبار مصر

الشروط الكاملة لوظائف الشركة القابضة للكهرباء ومعايير القبول بها

وظائف الشركة القابضة
وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر
أعلنت  الشركة القابضة لكهرباء مصر  عن فرص عمل جديدة بقطاع الكهرباء للمهندسين والفنيين للعمل بشركات الكهرباء أمام الشباب الراغبين في الالتحاق للعمل بالقطاع.

شروط الالتحاق بوظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر 

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الوظائف المتاحة تشمل مجالات جودة التغذية الكهربية وتخطيط شبكات التوزيع وتركيب وتشغيل منظومة العدادات الذكية والبنية التحتية وأمن المعلومات بمراكز البيانات.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف الهندسية والتخصصية وهي كالتالي:

  • أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة بالتخصصات كهرباء - إتصالات - حاسبات
  • أن يكون المتقدم مقيد بنقابة المهندسين أو من الحاصلين على بكالوريوس حاسبات ومعلومات بشرط القيد بنقابة العلميين
  • يجيد استخدام برامج MS Office وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
  • يفضل الحاصلين على شهادات في المجالات الآتية« Linux - Unix أنظمة التشغيل - SQL/PLSQL Oracle قواعد البيانات - CCNA, CCNP R/S, CCNP Security شبكات.

شروط الالتحاق بوظائف الأمن السيبراني وحماية الشبكات

كما أعلنت الشركة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف الأمن السيبراني وحماية الشبكات وهي كالتالي:

  • أن يكون حاصلا علي دبلوم فنى صناعى ثلاث سنوات أو خمس سنوات
  • أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة معهد إعداد فنيين فوق متوسط  من أحد المعاهد الفنية المعتمدة بتخصصات كهرباء - أجهزة وتحكم
  • أن يكون المتقدم يجيد معرفة برامج MS Office
  • أن يكون المتقدم يجيد معرفة اللغة الإنجليزية
  • أن يكون مصري الجنسية
  • أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بطلوبة جنائية أو بطوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
  • أن لا يزيد سن المتقدم عن 32 عام في تاريخ نهاية التقدم للإعلان
  • أن يكون المتقدم أدى الخدمة الخدمة العسكرية أو حاصل علي إعفاء منها
  • لا يشترط الخبرة في المتقدمين
  • يشترط التعيين للحاصلين على مؤهلات علميه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية أن يصدر بمعادلاتها بالمؤهلات الوطنية أو تقييمها علميا قرار من الجهة المختصة بالدولة
  • أن يكون المتقدم يجيد العمل ضمن فريق وكذا الانضباط والالتزام باللوائح والقوانين
  • القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد والعمل بالمواقع والتوقيتات التي تحددها جهة العمل

طريقة التقديم والاختبارات للمتقدمين لوظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

كما حددت الشركة طريقة التقديم والاختبارات التي تقدمها الشركة للمتقدمين وهي كالتالي: 

  • يتم التقديم على الوظيفة والاطلاع على باقي الاشتراطات الخاصة بها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الموقع الرسمي للشركة من هنا وذلك لمدة أسبوعين
  • يتم استدعاء المتقدمين للإعلان والمستوفين للشروط لأداء الإختبارات من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجلة عند التقدم
  • يلتزم المتقدم بتقديم صورة من شهادة المؤهل وشهادة الخدمة العسكرية وكارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي مع الأصل للإطلاع عليها عند الاستدعاء لأداء الإختبارات المقررة لكل وظيفة

شروط التعاقد والتعيين بشركات الكهرباء 

كما حددت الشركة شروط التعاقد للمتقدمين وهي كالتالي:

  • اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة بنجاح
  • ثبوت اللياقة الطبية للعمل بشركات الكهرباء.
  • الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوب التعيين بها
  • يتم التعاقد مع المقبولين بنظام المكافأة الشاملة الشهرية
  • يوضع العامل تحت الإختبار لمدة عام على الأقل قبل التعيين وفقا لنظام التعيينات المعمول به بشركات الكهرباء التابعة شريطة
  • اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة
     

