التصريح بدفن مسن يمني عثر عليه متوفى داخل شقته بمدينة أكتوبر

صرحت الجهات المختصة، بدفن مسن يحمل الجنسية اليمنية داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فور تأكيد التقرير الطبي والمعاينة الجنائية أن الوفاة طبيعية بعد إصابة المتوفى بسكتة قلبية أثناء تواجده بنفرده داخل شقته.

 

كما أكدت تحريات رجال البحث الجنائي عن عدم وجود شبه جنائية من خلال فريق بحث قام بعمل التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان وأحد أقارب المتوفى والذي اكتشف بعدما توجه لمنزله عقب أن استشعر غيابه فقام بإبلاغ الجهات المعنية بوجود اشتباه في دخوله بحالة غيبوبة مفاجئة.

ومع وصول فرق الإسعاف والقوة الأمنية إلى شقة المتوفى الموجودة  داخل كمبوند على طريق الفيوم.

وانتقلت على الفور قوة من قسم شرطة أكتوبر إلى موقع البلاغ، وفرضت طوقا أمنيا حول الشقة السكنية للمعاينة الأولية. وبفحص الجثمان، تبين أن المتوفى فارق الحياة وتم  نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة شاب متحللة بالواحات البحرية

وعلى جانب آخر، تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات غموض جثة شاب عثر عليها معفنة داخل شقة كان يقيم بها في الواحات البحرية، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث والاستماع لأسرة الشاب وجمع المعلومات عن المترددين له وعلاقاته لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

البداية بلاغ تلقاه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الواحات البحرية. وبانتقال القوات لموقع الحادث وبالفحص، تبين العثور على جثة لشاب متحللة، ولا توجد  أي آثار بعثرة بمحتويات الشقة أو كسر بمنافذها. وبمعاينة الجثة، تبين أنه من المحتمل أن يكون قد مر على وفاته ما يقرب من 6 أشهر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

