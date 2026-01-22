محافظ قنا يوجه بسرعة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

18 حجم الخط

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انتهت اليوم الخميس، بمادة اللغة الإنجليزية، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح، حتى ينال كل طالب حقه.



وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن اليوم الخميس كان هو الأخير بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح ستبدأ من السبت المقبل، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل مع التوجيه المختص، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات.

تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة بقنا

وأكد عنتر، على الالتزام التام بكافة القرارات المنظمة لعمليات حفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الطلاب، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.



وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، أدى بها الامتحانات 60,270 طالبًا وطالبة، وأشرف على أعمالها 10,147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.