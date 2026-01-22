الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو
18 حجم الخط

 وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بسرعة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انتهت اليوم الخميس، بمادة اللغة الإنجليزية، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح، حتى ينال كل طالب حقه.


 وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن اليوم الخميس كان هو الأخير بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح ستبدأ من السبت المقبل، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الكامل مع التوجيه المختص، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات.

 

تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة بقنا

 وأكد عنتر، على الالتزام التام بكافة القرارات المنظمة لعمليات حفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الطلاب، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.


وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 297 لجنة، أدى بها الامتحانات 60,270 طالبًا وطالبة، وأشرف على أعمالها 10,147 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والعاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 قنا محافظ قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

جامعة قنا تقفز 471 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

بعد انقلاب جرارين قصب، محلي قوص يتابع إعادة فتح طريق العجالين - المحور في قنا

محافظ قنا: لا تهاون مع تعطيل ملفات التراخيص أو التصالح

إزالة 10 طواحين ذهب غير مرخصة في قنا (صور)
ads

الأكثر قراءة

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل من الجانبين ويشكر السيسي

محمد عبد الفتاح يكتب عن زمن الإخوان: سيطروا على مفاصل الدولة لترسيخ حكم المرشد.. حاولوا تفكيك المؤسسات الوطنية.. تردي الأوضاع الاقتصادية وخطط التنازل عن سيناء “آخر مسمار في نعش الجماعة”

طلب إحاطة بسبب التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في المنيا

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية