جامعة قنا تقفز 471 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا عن ادراج الجامعة في تصنيف « ويبومتركس الإسباني» نسخة يناير 2026.

جاء ترتيب الجامعة في المركز 1282 مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المركز 1753 عالميا من بين 33649 مؤسسة تعليم عالي من 244 دولة مختلفة تم إدراجها في النسخة الأخيرة للتصنيف.

وجاء ترتيب الجامعة في المركز 18 محليا من بين 79 جامعة مصرية مدرجة في نسخة التصنيف الحالية.

ويشير التقرير في نسخته الحالية الى تقدم الجامعة 471 مركزًا عالميًا عن الإصدار السابق الذي بدوره شهد قفزة الجامعة 500 مركزا مما يشير الى تقدم 971 مركزا خلال العامين الماضيين

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميزا وتواجدها القوي في هذه التصنيفات الدولية يأتي كترجمة حقيقية ونجاح لتنفيذ استراتيجيات الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دعم الباحثين فنيًا وتشجيع النشر الدولي المفتوح وتطوير المنصات الرقمية للجامعات، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز سمعة التعليم العالي المصري دوليًا وفتح آفاق أوسع للخريجين في سوق العمل العالمي.

دور لجنة التصنيف الدولي فى جامعة قنا

وأشاد أيضا بالمجهودات المبذولة من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وثمن دور لجنة التصنيف الدولي لتحقيق تكامل جهود الجامعة نحو طريقها بالارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة، تنفيذًا لرؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة ‏مصر كوجهة تعليمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنًا دورها في تنفيذ خطط التطوير التي تستهدف تطبيق ‏مبدأ المرجعية الدولية في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية ‏على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والمساهمة في تحقيق التقدم في مختلف ‏المجالات.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للجنة التصنيف والاستدامة ‏بالجامعة أن تصنيف ويبوميتركس يصدر من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد تصنيف ويبوماتركس هو الأكبر من حيث عدد الجامعات المدرجة عالميا.

وأضاف: تعتمد منهجية هذا التصنيف على نسبة 50% للمعرفة العامة المُشتركة وتأثير محتوي الموقع الإلكتروني للجامعة، ونسبة 10% من عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة، وحققت الجامعة دوليًا في مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير المركز 1483 وحققت المركز 1260 عالميًا في مؤشر التميز البحثي، والمركز 7731 عالميًا في مؤشر التأثير.

