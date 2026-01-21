إزالة 10 طواحين ذهب غير مرخصة في قنا (صور)

18 حجم الخط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص،جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق قرية العليقات التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، قادها محمود عبد الصبور، نائب رئيس المركز وعادل رمضان رئيس قرية حجازة، وذلك ضمن أعمال الموجه ٢٨ وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكل أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي العامة والأراضي الزراعية.

نتائج حملات الإزالة بقنا

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٩ قرار إزالة لحالات تعدٍ مستهدفة بإجمالي مساحة ٢٠٥٨٨ أمتار، وقد تمت الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وسط تأمين كامل من العناصر الشرطية من مركز شرطة قوص مدعومة بفرقة قوات أمن المركزي من مديرية أمن قنا.

وقال نائب رئيس المركز، إن الحملة أسفرت أعمالها أيضا عن إزالة ١٠ طواحين ذهب غير مرخصة وعدد من أحواض سيانيت، يسعي أصحابها إلى الكسب السريع دون النظر إلي حق الدولة، مؤكدا أن رئاسة الوحدة سبق وأن حذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات والآلات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء، فضلا عن أنها تعد طريقا تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.

وأكد نائب رئيس المركز، أن الوحدة المحلية ماضية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، في مواصلة جهود التصدي لكافة أشكال التعديات، وتنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، فضلًا عن إزالة أي تشوينات معدّة لأعمال البناء المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

وتؤكد رئاسة الوحدة، أنه تم التنبيه على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أية تعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

