بعد انقلاب جرارين قصب، محلي قوص يتابع إعادة فتح طريق العجالين - المحور في قنا

تابع الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، إعادة فتح طريق العجالين/ المحور أمام الحركة المرورية أمام مستخدمي الطريق من قائدي السيارات والمارة، والتي تعطلت جزئيا نتيجة انقلاب جرارين محملان بمحصول القصب كانا في طريقهما إلى مصنع السكر بقوص الأمر الذي أدى لحدوث تعطل جزئى للحركة المرورية استمرت لحوالى ساعتين.

وأشار رئيس المركز إلى أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية في مثل هذه الأوقات كونه الطريق الرئيسي لعبور جرارات القصب أثناء ذهابها أو عودتها من المصنع.

حادث جرار قصب بقوص في قنا

واوضح ان أحد الجرارين انقلب بمصرف جانبي نتيجة تفريغ أحد إطارات الهواء بالمقطورة المجرورة، الأمر الذي فؤجئ به سواق الجرار الآخر أثناء نزوله من المحور لاستخدام نفس الطريق، الأمر الذي أحدث له إرباكا وفقد السيطرة على التحكم في عجلة القيادة، ومن ثم انقلابه في بداية منزل المحور، مؤكدا أنه فور تلقي الإخطار تم التحرك صوب الموقع وتم تنظيم حركة السير بنطاق المنطقة كما تم إخطار إدارة المصنع للتعامل مع الموقف.

وأشار رئيس المركز أن الحادث لم يسفر عنه أي خسائر في الأرواح، وأن السائقين لم يصبهما أي أذي، وأن القيادات بالوحدة ظلت بالموقع حتى تم التاكد من تسيير الجرارين وفتح الطريق بكل طاقته لحدوث السيولة المرورية المطلوبة، وذلك بعد إعادة رفع القصب مرة أخرى على المقطورة المنقلبة ورفع الأخرى من مجرى المصرف بواسطة ونش من مصنع السكر بمعرفة فنين متخصصين ومشاركة رجال الوحدة.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد اكتظاظا مروريا لا سيما أوقات الذروة وخاصة مع بداية موسم عصير القصب، وأن الوحدة أفردت للمنطقة مجموعة من أفراد وحدة الأشغال لتنظيم الحركة بها، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع إدارة مصنع السكر للتعامل مع أي موقف طارئ.

