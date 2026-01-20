وزير السياحة: زيادة 25% في عدد رحلات الطيران القادمة لمصر خلال الموسم الشتوي

18 حجم الخط

ثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الأداء المتميز الذي قدمته هيئة تنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال والأنشطة الترويجية التي تم تنفيذها ركزت على الكم والكيف معًا من خلال جودة التنفيذ ومستوى الاحترافية وهو ما ساهم في إبراز ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي فريد ولا مثيل له عالميًا تحت عنوان «تنوع لا مثيل له» Unmatched Diversity.

دمج المنتجات السياحية المختلفة والترويج لها بشكل متكامل

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة تعمل حاليًا على دمج المنتجات السياحية المختلفة والترويج لها بشكل متكامل، إلى جانب تسليط الضوء على المنتجات السياحية الجديدة، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية وإبراز المقومات المتنوعة التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية.

كما أكد على التركيز خلال المرحلة الحالية على ترسيخ مكانة مصر كمقصد سياحي راسخ وقوي، مشيرًا إلى أن صورة مصر السياحية تشهد تطورًا ملحوظًا في أساليب التسويق والترويج، واسم مصر أصبح حاضرًا بقوة وبصورة تليق بمكانتها وتاريخها في مختلف الحملات الترويجية التي يتم تنفيذها حاليًا، وبما يعزز من تنافسية المقصد المصري عالميًا.

ترسيخ مكانة مصر كمقصد سياحي راسخ وقوي

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس هيئة تنشيط السياحة، كما تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/ 2025.

كما تم عرض مستجدات والمؤشرات الأولية لبرنامج تحفيز الطيران خلال موسم الشتاء الحالي، والذي تقدمه الوزارة بهدف دفع مزيد من النمو في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث شهدت هذه الفترة نسبة نمو في أعداد رحلات الطيران بلغت 25% وفي أعداد الركاب بنسبة 24%، ونمو في مقاعد الطيران بنسبة 23%، كما سجلت أيضًا مختلف المقاصد السياحية في مصر زيادة في أعداد الركاب، وفي مقدمتها مدن العلمين والأقصر وأسوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.