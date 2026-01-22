روتين صباحي للعناية بالبشرة الحساسة والمختلطة خلال الإجازة

18 حجم الخط

روتين صباحي للعناية بالبشرة الحساسة والمختلطة، تعاني البشرة الحساسة وكذلك البشرة المختلطة في فصل الشتاء من تحديات مضاعفة، حيث يجتمع الطقس البارد والجاف مع الرياح وتقلبات درجات الحرارة بين الخارج والداخل، مما يجعلهما أكثر عرضة للاحمرار، الجفاف، الحكة، والتهيج.



وخلال الإجازة، قد يختل الروتين اليومي بسبب السهر، قلة شرب الماء، أو الإهمال غير المقصود للعناية الذاتية.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الروتين الصباحي للعناية بالبشرة الحساسة وكذلك البشرة المختلطة في الشتاء وخلال الإجازة لا يعتمد على كثرة المنتجات، بل على الاختيار الذكي واللطف والاستمرارية.



فعندما تمنحين بشرتك ما تحتاجه بهدوء ووعي، ستكافئك بنضارة وراحة وهدوء واضح، حتى في أقسى أيام الشتاء.



لذلك، يصبح الروتين الصباحي خطوة أساسية لحماية البشرة سواء الحساسة أو المختلطة، ومنحها الهدوء والترطيب الذي تحتاجه طوال اليوم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



روتين صباحي للعناية بالبشرة الحساسة خلال الإجازة

وصفات للبشرة الحساسة

أولًا: فهم احتياجات البشرة الحساسة في الشتاء

قبل البدء بأي روتين، من المهم إدراك أن البشرة الحساسة لا تتحمل القسوة أو الإفراط في المنتجات. في الشتاء، تفقد البشرة جزءًا من زيوتها الطبيعية بسبب الهواء البارد، مما يضعف الحاجز الواقي لها. لذا، الهدف الأساسي من الروتين الصباحي هو:

تنظيف لطيف دون تجفيف

ترطيب عميق ومتدرج

تهدئة الاحمرار والالتهابات

حماية من العوامل الخارجية

ثانيًا: التنظيف الصباحي… بلطف شديد

قد تعتقد بعض النساء أن البشرة لا تحتاج إلى تنظيف صباحي، لكن الحقيقة أن البشرة تفرز زيوتًا وسمومًا أثناء النوم.

للبشرة الحساسة في الشتاء:

استخدمي غسولًا كريميًا أو جل خاليًا من العطور والكحول.

يفضل أن يحتوي على مكونات مهدئة مثل: الشوفان، البابونج، أو الألوفيرا.

اغسلي وجهك بماء فاتر فقط، فالماء الساخن يزيد من الجفاف والاحمرار.

دلكي الغسول بأطراف الأصابع دون فرك، ثم اشطفيه بلطف.

خلال الإجازة: إذا كنتِ لا تخرجين مبكرًا، يمكنك الاكتفاء برش ماء الورد الطبيعي أو ماء حراري مخصص للبشرة الحساسة بدل الغسول يومًا أو يومين في الأسبوع.

ثالثًا: التونر… خطوة اختيارية ولكن مفيدة

التونر ليس خطوة أساسية دائمًا، لكنه قد يكون مفيدًا إذا كان:

خاليًا من الكحول تمامًا

يحتوي على ماء الورد، الشاي الأخضر، أو الخيار

يساعد التونر على تهدئة البشرة وإعادة توازنها بعد الغسيل. ضعيه بقطنة ناعمة أو ربتيه بيديكِ.

رابعًا: السيروم… جرعة حماية وترميم

في الشتاء، تحتاج البشرة الحساسة إلى سيروم بسيط وغير معقد:

سيروم الهيالورونيك أسيد لترطيب عميق.

أو سيروم يحتوي على النياسيناميد بنسبة منخفضة (2–5%) لتهدئة الاحمرار.

تجنبي تمامًا السيرومات المقشرة أو المحتوية على فيتامين C المركز صباحًا.

ضعي 2–3 قطرات وربتي بلطف دون تدليك عنيف.

خامسًا: الترطيب… حجر الأساس في الروتين

المرطب هو أهم خطوة للبشرة الحساسة في الشتاء:

اختاري كريمًا غنيًا لكن غير دهني.

يحتوي على السيراميد، زبدة الشيا، أو الجلسرين.

تجنبي المنتجات ذات الروائح القوية أو الزيوت العطرية.

دلكي الكريم بحركات خفيفة للأعلى، ولا تنسي الرقبة.

خلال الإجازة: يمكنك استخدام مرطب أثقل قليلًا صباحًا إذا كنتِ ستبقين في المنزل، خاصة مع تشغيل الدفايات.

سادسًا: واقي الشمس… لا غنى عنه حتى في الشتاء

من الأخطاء الشائعة إهمال واقي الشمس في الشتاء، بينما الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال العام.

استخدمي واقي شمس مخصص للبشرة الحساسة.

يفضل أن يكون فيزيائيًا (Mineral) يحتوي على أكسيد الزنك.

ضعيه كآخر خطوة في الروتين، حتى إن كنتِ ستخرجين لفترة قصيرة.

سابعًا: لمسات صباحية داعمة من الداخل

العناية بالبشرة لا تكتمل دون دعم داخلي:

اشربي كوب ماء دافئ فور الاستيقاظ.

تناولي فطورًا غنيًا بالدهون الصحية مثل المكسرات أو الأفوكادو.

قللي من القهوة على معدة فارغة لأنها قد تزيد من حساسية البشرة.

ثامنًا: أخطاء شائعة يجب تجنبها

الإفراط في غسل الوجه.

تجربة منتجات جديدة خلال الإجازة.

فرك البشرة بالمنشفة.

إهمال الترطيب بحجة البشرة الحساسة.



روتين صباحي للعناية بالبشرة المختلطة خلال الإجازة

العناية بالبشرة المختلطة

أما البشرة المختلطة، فتعد من أكثر أنواع البشرة شيوعًا وتعقيدًا في الوقت نفسه، فهي تجمع بين منطقتين مختلفتين في الاحتياجات؛ منطقة دهنية غالبًا ما تكون الجبهة والأنف والذقن، ومنطقة جافة أو عادية في الخدين ومحيط العين.

وفي فصل الشتاء، تزداد التحديات بسبب الطقس البارد والجاف الذي قد يسبب جفاف المناطق الجافة وزيادة إفراز الدهون في المناطق الدهنية كرد فعل دفاعي.

أما خلال الإجازة، فقد يتأثر روتين العناية بالبشرة بسبب السهر، اضطراب مواعيد النوم، أو الإهمال غير المقصود، مما يجعل الالتزام بروتين صباحي متوازن أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة البشرة المختلطة ونضارتها، وهو ما تستعرضه خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية.

أولًا: فهم طبيعة البشرة المختلطة في الشتاء

في الشتاء، تميل البشرة المختلطة إلى فقدان جزء من ترطيبها الطبيعي، خاصة في المناطق الجافة، بينما تحاول المناطق الدهنية تعويض ذلك بزيادة إفراز الزيوت. هذا التفاوت قد يؤدي إلى:

ظهور قشور وجفاف في الخدين.

لمعان زائد في منطقة الـ T-zone.

انسداد المسام وظهور الحبوب أحيانًا.

لذلك، يهدف الروتين الصباحي إلى تحقيق توازن دقيق بين الترطيب والتحكم في الدهون دون الإضرار بالحاجز الطبيعي للبشرة.

ثانيًا: التنظيف الصباحي المتوازن

التنظيف خطوة أساسية لا غنى عنها، لكنه يجب أن يكون لطيفًا ومتوازنًا:

اختاري غسولًا خفيفًا بتركيبة جل كريمي يناسب البشرة المختلطة.

يفضل أن يكون خاليًا من الصابون والكحول.

استخدمي الماء الفاتر، فالماء الساخن يزيد الجفاف، والبارد قد يسبب انقباض المسام.

دلكي الغسول بلطف على الوجه لمدة 30 ثانية، مع التركيز الخفيف على منطقة الـ T-zone.

خلال الإجازة: إذا لم تتعرضي للتعرق أو الأتربة، يمكنك أحيانًا الاكتفاء بشطف الوجه بالماء الفاتر صباحًا للحفاظ على زيوت البشرة الطبيعية.

ثالثًا: التونر… لإعادة التوازن

يساعد التونر المناسب على تهدئة البشرة وإعادة توازنها:

اختاري تونرًا خاليًا من الكحول.

يحتوي على ماء الورد، الشاي الأخضر، أو النياسيناميد بنسبة خفيفة.

استخدميه بقطنة ناعمة أو ربتيه براحة يدك.

التونر يهيئ البشرة لامتصاص السيروم والمرطب بشكل أفضل، خاصة في الطقس البارد.

رابعًا: السيروم… ترطيب ذكي دون إثقال

في الشتاء، تحتاج البشرة المختلطة إلى سيروم خفيف القوام:

سيروم الهيالورونيك أسيد لترطيب المناطق الجافة دون زيادة الدهون.

أو سيروم يحتوي على النياسيناميد لتنظيم إفراز الدهون وتقليل المسام.

تجنبي السيرومات القوية أو المقشرة في الصباح.

ضعي كمية صغيرة وربتيها على البشرة، مع تقليل الكمية في المناطق الدهنية.

خامسًا: الترطيب المتدرج حسب مناطق الوجه

الترطيب هو حجر الأساس في روتين البشرة المختلطة شتاءً:

استخدمي مرطبًا خفيفًا على منطقة الـ T-zone.

مرطبًا أغنى قليلًا على الخدين والمناطق الجافة.

اختاري تركيبات تحتوي على السيراميد أو الجلسرين.

خلال الإجازة: إذا كنتِ تقضين معظم الوقت في المنزل، يمكنك استخدام مرطب أكثر كثافة صباحًا دون قلق من اللمعان.

سادسًا: العناية بمحيط العين

الطقس البارد والسهر خلال الإجازة قد يزيدان من جفاف وانتفاخ محيط العين:

استخدمي كريم عين خفيف.

يحتوي على الكافيين أو فيتامين E.

ربتي بلطف باستخدام البنصر.

سابعًا: واقي الشمس… خطوة لا غنى عنها

حتى في الشتاء، تظل الأشعة فوق البنفسجية مؤثرة:

استخدمي واقي شمس مناسب للبشرة المختلطة.

يفضل أن يكون خفيفًا وغير دهني.

ضعيه كآخر خطوة في الروتين الصباحي.

ثامنًا: دعم البشرة من الداخل

العناية بالبشرة لا تقتصر على المنتجات:

ابدئي يومك بكوب ماء دافئ.

تناولي فطورًا متوازنًا يحتوي على البروتين والدهون الصحية.

قللي من السكريات التي قد تزيد من إفراز الدهون.

تاسعًا: أخطاء شائعة يجب تجنبها

استخدام منتجات قاسية بحجة التحكم في الدهون.

إهمال ترطيب المناطق الدهنية.

تجربة منتجات جديدة خلال الإجازة.

الإفراط في غسل الوجه.



