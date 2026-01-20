في الطقس البارد، خطوات العناية بالبشرة بعد سن الأربعين

18 حجم الخط

خطوات العناية بالبشرة، مع التقدم في العمر، وخصوصًا بعد سن الأربعين، تبدأ البشرة في إرسال إشارات واضحة بأنها تحتاج إلى عناية مختلفة وأكثر وعيًا، ويزداد هذا الاحتياج في الطقس البارد الذي يُعد من أكثر العوامل إجهادًا للبشرة.





فالهواء الجاف، وانخفاض درجات الحرارة، والرياح الباردة، كلها عناصر تضعف الحاجز الطبيعي للبشرة وتُسرّع من مظاهر الجفاف والبهتان وظهور الخطوط الدقيقة.

لذا تصبح العناية بالبشرة في هذه المرحلة العمرية ضرورة صحية وجمالية، وليست مجرد رفاهية.





لماذا تتغير البشرة بعد سن الأربعين؟

بعد الأربعين يقل إنتاج الكولاجين والإيلاستين بشكل ملحوظ، وهما المسؤولان عن مرونة البشرة وشبابها.

كما تنخفض قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، وتتباطأ عملية تجدد الخلايا.





خطوات العناية بالبشرة بعد الأربعين شتاء

ومع الطقس البارد، تزداد المشكلة تعقيدًا، حيث يفقد الجلد المزيد من الماء، فتظهر التجاعيد بشكل أوضح، ويصبح ملمس البشرة خشنًا وحساسًا وسريع التهيج، مما يجعله في حاجة لعناية خاصة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



التنظيف اللطيف هو الأساس

أولى خطوات العناية بالبشرة بعد سن الأربعين في الشتاء هي اختيار منظف لطيف وخالٍ من الكحول والصابون القاسي. فالغسولات القوية تُجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف والشعور بالشد. يُفضل استخدام غسول كريمي أو زيتي، مع الاكتفاء بتنظيف البشرة مرتين يوميًا فقط، صباحًا ومساءً، مع ماء فاتر وليس ساخنًا، لأن الماء الساخن يضعف الحاجز الواقي للجلد.



الترطيب العميق والمتواصل

الترطيب في هذه المرحلة لا يعني مجرد وضع كريم خفيف، بل يحتاج إلى عناية عميقة ومدروسة. يفضل اختيار مرطبات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، الجلسرين، زبدة الشيا، السيراميد، والزيوت الطبيعية. هذه المكونات تساعد على حبس الرطوبة داخل البشرة وتقوية حاجزها الطبيعي. ومن المهم وضع المرطب مباشرة بعد غسل الوجه، والبشرة لا تزال رطبة قليلًا، لضمان أفضل امتصاص.



لا غنى عن السيروم في الشتاء

السيروم خطوة أساسية للبشرة بعد الأربعين، خاصة في الطقس البارد. سيروم فيتامين C يساعد على مقاومة البهتان وتعزيز إشراقة البشرة، بينما سيروم الريتينول (بتركيز مناسب) يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين وتقليل الخطوط الدقيقة. ويُفضل استخدام السيروم مساءً، مع مراعاة التدرج وعدم الإفراط، لتجنب التهيج، خاصة في الشتاء.





تقشير البشرة بحذر

التقشير ضروري للتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز تجدد البشرة، لكنه يجب أن يتم بحذر بعد الأربعين وفي الطقس البارد. يُنصح بالتقشير مرة واحدة أسبوعيًا باستخدام مقشرات لطيفة أو أحماض خفيفة مثل حمض اللاكتيك. الإفراط في التقشير يؤدي إلى جفاف شديد وحساسية واحمرار، وهو ما تحاول البشرة الناضجة تجنبه.



البشرة بعد الأربعين

العناية بمنطقة العين والشفاه

منطقة العين هي الأكثر تأثرًا بعوامل العمر والبرد، حيث تظهر الهالات والخطوط الدقيقة بسرعة. استخدام كريم مخصص للعين يحتوي على الكافيين أو الببتيدات يساعد على تحسين مظهرها وترطيبها. كما تحتاج الشفاه إلى عناية خاصة في الشتاء باستخدام مرطبات غنية وزبدة طبيعية لتجنب التشقق والجفاف.



واقي الشمس… حتى في الشتاء

يعتقد البعض أن واقي الشمس غير ضروري في الطقس البارد، لكن الحقيقة أن الأشعة فوق البنفسجية لا تختفي في الشتاء، بل تستمر في التأثير على البشرة وتسرّع من علامات الشيخوخة. لذلك يُعد استخدام واقٍ شمسي يومي بعامل حماية مناسب خطوة لا غنى عنها للحفاظ على صحة البشرة بعد الأربعين.



التغذية ونمط الحياة

العناية بالبشرة لا تكتمل بدون الاهتمام بالتغذية السليمة وشرب كميات كافية من الماء، حتى في الشتاء. الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، الفيتامينات، ومضادات الأكسدة تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجلد من الداخل. كما أن النوم الجيد وتقليل التوتر لهما تأثير مباشر على نضارة البشرة.



العناية بالبشرة بعد سن الأربعين في الطقس البارد تتطلب وعيًا وهدوءًا واستمرارية. ليست الفكرة في استخدام عدد كبير من المنتجات، بل في اختيار ما يناسب احتياجات البشرة والتركيز على الترطيب، الحماية، والتغذية. ومع الالتزام بروتين بسيط ومدروس، يمكن للبشرة أن تحتفظ بجمالها وإشراقتها، مهما تقدم العمر وتغيرت الفصول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.