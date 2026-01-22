الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الكف عن انتهاك سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الكف عن انتهاك سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها.

 

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات داخل الأراضي السورية الحدودية مع لبنان

وأمس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات بمقاتلات حربية على الأراضي السورية الحدودية مع لبنان شمال منطقة الهرمل.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له شن سلسلة غارات استهدفت 4 معابر على الحدود بين سوريا ولبنان، زاعما أنها كانت تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.

 

الضربات استهدفت محيط بلدة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية-السورية

وزعم البيان بأن "العملية أسفرت عن مقتل مهرب أسلحة بارز، يعد جزءا من شبكة التهريب العاملة في المنطقة"، مدعيا أن "الهدف من العملية كان منع وصول الأسلحة والمعدات العسكرية إلى التنظيمات المسلحة"، بحسب قوله.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الضربات استهدفت محيط بلدة حوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية، كما وقع هجوم آخر في منطقة الهرمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي دولة الإحتلال الأمم المتحدة سوريا جيش الاحتلال الاراضي السورية

مواد متعلقة

الحكومة العراقية: بدء إجراءات التعامل مع نقل سجناء داعش من سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مقام النبي إلياس بالضفة الغربية

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات داخل الأراضي السورية الحدودية مع لبنان
ads

الأكثر قراءة

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

النقل تعلن موعد تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع

مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

اقتراح برغبة أمام الشيوخ لدعم المنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

إخماد حريق نشب داخل مطعم في حدائق القبة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان 1447

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية