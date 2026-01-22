الحكومة العراقية: بدء إجراءات التعامل مع نقل سجناء داعش من سوريا

18 حجم الخط

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، أن قرار نقل إرهابيي داعش من سوريا إلى العراق يمثل خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الدفاع عن الأمن القومي، مؤكدًا أن القرار لم يتخذ إلا بعد دراسة معمقة، وأن الإجراءات القضائية بحق هؤلاء بدأت بالفعل.

وقال العوادي، في تصريح للإعلام الرسمي وتابعته “دجلة نيوز”، إن “نقل إرهابيي داعش من سوريا هو خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي”، مبينا ان “الأحداث تتطور في سوريا بسرعة وتختزل بأيام فقط، وهذا يستدعي قرارات مهمة لا تقبل التأجيل تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة”.

لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا

وأضاف “لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا”، موضحا أنه “كان للعراق ان يتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب وإثبات ان المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية وهي قادرة فعلًا”.

وأضاف “لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها”، معربًا عن أمله ان “تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض العراق وشعبه”.

إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش

وأكد أن “الحكومة تعي جيدًا مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات ولا تتخذ القرارات بصورة غير خاضعة للدراسة ووجود القدرة على القيام بما هو أكبر من مجرد احتجاز سجناء”، لافتا الى ان “إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش بدأت بالفعل من بيان مجلس القضاء، ناهيك عن دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها التي يقع على عاتقها وضع استراتيجية فعالة لتطبيق القانون على المستقدمين”.

