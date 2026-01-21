الأربعاء 21 يناير 2026
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد عسكري بـ حزب الله في لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان، فيتو
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات الكفور وجرجوع وقناريت في جنوب لبنان، في تصعيد ميداني جديد يضاف إلى سلسلة الضربات المتواصلة على مناطق الجنوب، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: نضرب أهدافًا تابعة لحزب الله في هذه الأثناء

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي إن قواته تهاجم حاليًا أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، موضحًا أن الضربات تأتي ضمن عمليات عسكرية مستمرة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية للحزب.

إعلان إسرائيلي عن اغتيال ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال ضابط ارتباط تابعًا لـ حزب الله في قرية يانوح، وذلك خلال غارة جوية استهدفت جنوب لبنان، معتبرًا العملية ضربة نوعية ضمن جهوده لإضعاف قدرات الحزب الميدانية وقياداته.

تصعيد متواصل ينذر بتوسع رقعة المواجهة على الحدود اللبنانية

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، مع مخاوف من اتساع رقعة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة ترقب حذر لاحتمالات انزلاق الأوضاع إلى تصعيد أوسع.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه سيشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان، مشيرًا إلي أنه يهاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.

وفجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، منزلين في بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

الجريدة الرسمية