جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد عسكري بـ حزب الله في لبنان

18 حجم الخط

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدات الكفور وجرجوع وقناريت في جنوب لبنان، في تصعيد ميداني جديد يضاف إلى سلسلة الضربات المتواصلة على مناطق الجنوب، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: نضرب أهدافًا تابعة لحزب الله في هذه الأثناء

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي إن قواته تهاجم حاليًا أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، موضحًا أن الضربات تأتي ضمن عمليات عسكرية مستمرة تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية للحزب.

إعلان إسرائيلي عن اغتيال ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال ضابط ارتباط تابعًا لـ حزب الله في قرية يانوح، وذلك خلال غارة جوية استهدفت جنوب لبنان، معتبرًا العملية ضربة نوعية ضمن جهوده لإضعاف قدرات الحزب الميدانية وقياداته.

تصعيد متواصل ينذر بتوسع رقعة المواجهة على الحدود اللبنانية

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، مع مخاوف من اتساع رقعة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة ترقب حذر لاحتمالات انزلاق الأوضاع إلى تصعيد أوسع.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه سيشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان، مشيرًا إلي أنه يهاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني.

وفجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، منزلين في بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.