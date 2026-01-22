الخميس 22 يناير 2026
اقتصاد

حماية المنافسة يوافق على استحواذين جديدين ضمن ملفات التركزات الاقتصادية

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي، وذلك بعد فحصها وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة.

فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية 

وشملت القرارات الموافقة على طلب استحواذ مجموعة رويال إتش زد بي سي بي. في على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة آي بي إم بوتيتو جروب ليمتد.
 

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير، والشركة المصرية للصلب، والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب، إلى جانب كل من آمال عزت ربيع محمد الجارحي وداليا جمال عبد القادر الجارحي، على نسبة 5.02% من إجمالي أسهم مجموعة إي إف جي القابضة.
وأكد الجهاز أن هذه الموافقات تأتي في إطار دوره في تنظيم الأسواق والحفاظ على بيئة تنافسية عادلة، مع متابعة تأثير عمليات التركز الاقتصادي على المنافسة ومنع أي ممارسات احتكارية محتملة.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوافق على 5 طلبات استحواذ جديدة

وفي سياق متصل أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي، وذلك بعد فحصها ودراستها وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة.

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:

  1. طلب استحواذ شركة دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه القابضة المحدودة على 100% من إجمالي أسهم شركة جون وود جروب بي إل سي.
  2. طلب استحواذ صندوق إس بي إي بي إي إف 3، وشركة بروباركو إس إيه، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركة البلجيكية للاستثمار في الدول النامية على نسبة 71,64% من إجمالي أسهم شركة إنتاج إيدال قبرص ليمتد.
  3. طلب استحواذ شركة أيه آي بي إل تي دي على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركه ميتسوبيشي فوسو ترك آند بس كوربريشن.
  4. طلب استحواذ شركة دايملر ترك ايه جي على نسبة تتراوح من 26.7% إلى 44.3% من حقوق التصويت في شركة أيه آي بي إل تي دي.
  5. طلب استحواذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز على التحكم في المشروع المشترك كامباني جينيرال دي هايدروالكتريسيتيه دي فولوب بجانب كل من شركة أفريكا 50 – بي دي وشركة نيا فولوب ليمتد.

الجريدة الرسمية