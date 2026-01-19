قبل إقامته الأربعاء، كل ما تريد معرفته عن مزاد السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن عقد جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، لبيع عدد من السيارات والبضائع المتنوعة.

عقد جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026

وأوضح الإعلان أن المزاد يشمل سيارات ودراجات نارية تابعة لرئاسة الجمهورية، من بينها سيارات ملاكي وفان وميكروباص ومطافي وبيك أب، لماركات مختلفة مثل مرسيدس وتويوتا وشاهين، وبموديلات وحالات متنوعة، كما يتضمن المزاد بضائع خاصة برئاسة الجمهورية تشمل كاوتش وقطع غيار سيارات.



وأضافت الهيئة أنه يوجد مزاد آخر يوم 22 يناير 2026 يضم بضائع جمارك ناتجة عن تفتيش الركاب والبيوع الجمركية بكل من مطار القاهرة الدولي وجمرك 6 أكتوبر، وتشمل أصنافًا متعددة مثل: الأحذية، والإكسسوارات الحريمي والرجالي، والشنط، والملابس، والسجاد، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، وقطع غيار السيارات، ومستحضرات التجميل، والهواتف المحمولة ولوازمها، وأجهزة كهربائية ومنزلية أخرى، بالإضافة إلى بضائع جمركية مفرج عنها.

وأشارت إلى أن حضور المزاد يتطلب تأمين دخول يتم سداده وفقًا للشروط المعلنة، مع الالتزام بكراسة الشروط المتاحة من مقر الهيئة.

وأكدت أن المزاد يأتي في إطار جهود الدولة للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع إتاحة فرص متكافئة للمشاركين.

و للاستعلام، دعت الهيئة الراغبين إلى التواصل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.