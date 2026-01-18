جهاز حماية المنافسة يوافق على 5 طلبات استحواذ جديدة

18 حجم الخط

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي، وذلك بعد فحصها ودراستها وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوافق على 5 طلبات استحواذ جديدة

وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:

طلب استحواذ شركة دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه القابضة المحدودة على 100% من إجمالي أسهم شركة جون وود جروب بي إل سي. طلب استحواذ صندوق إس بي إي بي إي إف 3، وشركة بروباركو إس إيه، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركة البلجيكية للاستثمار في الدول النامية على نسبة 71,64% من إجمالي أسهم شركة إنتاج إيدال قبرص ليمتد. طلب استحواذ شركة أيه آي بي إل تي دي على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركه ميتسوبيشي فوسو ترك آند بس كوربريشن. طلب استحواذ شركة دايملر ترك ايه جي على نسبة تتراوح من 26.7% إلى 44.3% من حقوق التصويت في شركة أيه آي بي إل تي دي. طلب استحواذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز على التحكم في المشروع المشترك كامباني جينيرال دي هايدروالكتريسيتيه دي فولوب بجانب كل من شركة أفريكا 50 – بي دي وشركة نيا فولوب ليمتد.

