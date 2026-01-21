الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل بتهمة سرقة هاتف محمول طالب بشبرا الخيمة (فيديو)

ضبط عامل سرق هاتف
ضبط عامل سرق هاتف محمول بشبرا الخيمة
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامة بسرقة هاتف محمول من طالب بأسلوب المغافلة بمنطقة شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية.

 

ضبط عامل سرق هاتفا محمولا بشبرا الخيمة

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يناير الجارى تلقي قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بلاغا من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتعرضه لواقعة سرقة هاتفه المحمول، وأضاف بسابقة عرضه للبيع وقام أحد الأشخاص بالاتصال به لرغبته فى شرائه إلا أنه قام بمغافلته والاستيلاء على الهاتف المحمول. 


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بالقاهرة) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة 
 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل كل من يرتكب جريمة:


-  السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

-  السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
-  السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط عامل سرق هاتف محمول بشبرا الخيمة ضبط عامل سرق هاتف محمول سرق هاتف محمول بشبرا الخيمة عامل سرق هاتف محمول بشبرا الخيمة شبرا الخيمة محافظة القليوبية وزارة الداخلية قسم شرطة اول شبرا الخيمة

مواد متعلقة

تشميع مكتبة بشبرا الخيمة لتسهيلها تداول امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي طالبين علي معلمة بشبرا الخيمة

حسن الخاتمة، وفاة شاب أثناء أداء الصلاة بشبرا الخيمة (فيديو)

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بشبرا الخيمة
ads

الأكثر قراءة

جودي شاهين تفوز بلقب أحلى صوت في ذا فويس

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لحظة بكاء والد أشرقت أحمد متسابقة ذا فويس على الهواء (فيديو)

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضائلها

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

المزيد
الجريدة الرسمية