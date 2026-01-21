القبض على عامل بتهمة سرقة هاتف محمول طالب بشبرا الخيمة (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامة بسرقة هاتف محمول من طالب بأسلوب المغافلة بمنطقة شبرا الخيمة بـمحافظة القليوبية.

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يناير الجارى تلقي قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بلاغا من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتعرضه لواقعة سرقة هاتفه المحمول، وأضاف بسابقة عرضه للبيع وقام أحد الأشخاص بالاتصال به لرغبته فى شرائه إلا أنه قام بمغافلته والاستيلاء على الهاتف المحمول.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بالقاهرة) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة



ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل كل من يرتكب جريمة:



- السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

