أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر من الأتربة العالقة ونشاط الرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

انخفاض درجات الحرارة، طقس المنيا اليوم الجمعة 23 يناير 2026

ويكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم السبت ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10

