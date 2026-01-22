القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية عن "الاتزان الاستراتيجي كعقيدة للسياسة الخارجية المصرية"

18 حجم الخط

فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الوعى لدى أبنائها واطلاعهم على كافة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مختلف المجالات والرؤى المستقبلية لمجابهتها على النحو الأمثل، نظمت القوات الجوية ندوة تثقيفية بعنوان “الاتزان الاستراتيجي كعقيدة للسياسة الخارجية المصرية” بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الاتزان الاستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية المصرية

وجاء ذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات الجوية وأسرهم.

أهداف التنمية المستدامة

وتضمنت الندوة محاضرة لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تناولت الرؤى الإستراتيجية الشاملة التى تنتهجها الدولة المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق التوازن والتكامل فى سياستها الخارجية على المستويين الدولى والإقليمى بهدف المساهمة فى خدمة مصالح الدولة المصرية مع كافة الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الحفاظ على ركائز الأمن القومى المصرى على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية فى ظل التحديات الراهنة التى يشهدها العالم ، وإختتمت المحاضرة بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات لعدد من الحضور.

