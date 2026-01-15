القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1447هـ

18 حجم الخط

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1447هـ جاء نصها :

"الرئيس عبد الفتاح السيسى ر ئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله بها نبيه سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه، داعيًا الله أن يعيدها على سيادتكم وعلى وطننا الحبيب وشعبه العظيم بكل الخير والبركات.

كما أبعث لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة مؤكدين لسيادتكم وفاءهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أماناتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى، مقتدين بصاحب الذكرى فى البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له، لتظل مصر وطنًا آمنًا مستقرًا بعطاء وتضحيات أبنائها

حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بكل الخير".

الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بتلك المناسبة.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

كما هنأ الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية والسيد وزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

