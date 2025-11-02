الأحد 02 نوفمبر 2025
أخبار مصر

القوات الجوية تنظم ندوة "روح أكتوبر" احتفالا بالذكرى 52 لانتصارات الشهر المجيد

القوات المسلحة
نظمت القوات الجوية ندوة تثقيفية بعنوان "روح أكتوبر" والذى يأتى تزامنًا مع إحتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطور القوات الجوية على مر العصور ودورها فى حماية سماء مصر ضد كافة التهديدات، كما تم إستعراض أحدث الطرازات التى زودت بها القوات الجوية خلال الآونة الأخيرة.

وألقى اللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها على أن رجال القوات الجوية يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لتأمين حدود الدولة على كافة المحاور الإستراتيجية للحفاظ على أمنها وإستقرارها مقتدين بجيل أكتوبر العظيم الذى سطر فيه أبطاله واحدة من أعظم المعارك البطولية التى خُلدت فى سجلات التاريخ العسكرى.

وشملت الندوة تنفيذ عدد من الجلسات الحوارية بين قدامى حرب أكتوبر وقادة وضباط القوات الجوية تناولت أبرز البطولات والتضحيات التى قدمها جيل أكتوبر خلال فترة الحرب والتى كانت لها بالغ الآثر فى تحقيق النصر.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات الجوية وقدامى حرب أكتوبر والإعلاميين.

