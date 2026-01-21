رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته بمعرض ديمدكس 2026 في قطر (فيديو)

18 حجم الخط

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري " ديمدكس -2026 " وذلك على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى تضمن قائد القوات البحرية.

وتفقد الفريق أحمد خليفة المعرض الذى يتضمن أحدث المنظومات العالمية فى مجالات تكنولوجيا التصنيع البحرى، مشيدًا بالمستوى التنظيمي المتميز الذى ظهر عليه المعرض والذي عكس حجم المشاركة الواسعة من كافة الدول والشركات العارضة.

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

وعلى هامش فعاليات المعرض إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المصرى بحضور سفير جمهورية مصر العربية بدولة قطر، الفريق الركن طيار جاسم بن محمـد المناعى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والقطرية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين مشيرًا إلى أهمية دعم آفاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن تقديره لتلبية الدعوة لحضور فعاليات المعرض مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

تأتى تلك المشاركة فى إطار الحرص على مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق فى نظم التسليح العالمية خاصة فى مجال الدفاع والأمن البحري وتوطيد أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

