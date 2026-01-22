ترامب: العلاقات بين أمريكا وأوروبا لا تزال جيدة رغم الخلافات

الخميس 22 يناير 2026
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا لا تزال جيدة رغم الخلافات القائمة بينهما.

 

ترامب: الولايات المتحدة وأوروبا تواصلان الحفاظ على علاقات جيدة


وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس بزنس": "أعتقد أننا نتفاهم بشكل جيد مع أوروبا، لكن كما تعلمون، لطالما تساءلت: نحن دائما مستعدون لمساعدتهم، لكن هل هم سيساعدوننا ؟".

ومن جانبها، أفادت شبكة NBC الأمريكية بوجود مناقشات جارية داخل الاتحاد الأوروبي لتطوير قدرات نووية مستقلة، في خطوة تعكس تنامي القلق الأوروبي من الاعتماد على المظلة النووية الأمريكية.

أزمة جرينلاند تفجر خلافا بين أمريكا وأوروبا 

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف أن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة لن تعود كما كانت أبدا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات عبر الأطلسي بسبب إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، بدعوى حمايتها عسكريا في حال نشوب صراع عالمي.

وخلال  مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس،  كشف ترامب عن نيته البدء الفوري في مفاوضات للاستحواذ على جرينلاند، مستبعدا استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.

لكن المبادرة الأمريكية واجهت رفضا قاطعا من سلطات جرينلاند وغالبية سكانها، فضلا عن استهجان أوروبي واسع لمطلب ترامب، فيما اعتبرت موسكو الموقف الأمريكي انتهاكا استثنائيا للقانون الدولي، مؤكدة أن الجزيرة تخضع للسيادة الدنماركية.

ترامب الولايات المتحدة أوروبا أمريكا جرينلاند

الجريدة الرسمية