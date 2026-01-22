حبل المشنقة يحاصر "توربيني البحيرة" بعد حكم نهائي من جنايات مستأنف دمنهور

18 حجم الخط

​أسدلت محكمة جنايات مستأنف دمنهور (الدائرة الثالثة)، المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، الستار اليوم الخميس، بصدور حكم بالإعدام شنقًا على المتهم "محمد صابر السيد"، الشهير بلقب "بعرور" والمعروف إعلاميًا بـ "توربيني البحيرة"، لإدانته باختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسيًا.

​ كواليس الجلسة

​صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين (فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس)، وجاء النطق بالحكم اليوم بعد أن قررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2025 إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، ليأتي رد المفتي مؤيدًا للقصاص العادل.

​ 3 أحكام إعدام في عام واحد

​يعد حكم اليوم هو الثالث من نوعه ضد المتهم ذاته في قضايا مماثلة، مما يعكس جسامة الجرائم التي ارتكبها بحق الطفولة بمدينة كفر الدوار، وهي كالآتي ​الحكم الأول بشهر سبتمبر 2025 قضت جنايات دمنهور (الدائرة الأولى) بإعدامه بتهمة خطف صغير بالتحايل واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا، و​الحكم الثاني أصدرته جنايات دمنهور (الدائرة 13) برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، لإدانته بخطف وابتزاز وهتك عرض 3 أطفال تحت التهديد، و​الحكم الثالث اليوم أيدت محكمة المستأنف القصاص منه في القضية الأخيرة المنسوبة إليه.

​من هو "بعرور"؟

​المتهم هو صاحب "كشك سجائر" بمدينة كفر الدوار، استغل مهنته في استدراج ضحاياه من الأطفال الصغار، ومارس ضدهم أبشع أنواع التهديد والانتهاكات الجسدية، حتى أوقعت به الأجهزة الأمنية، ليواجه مصيره خلف القضبان ومن ثم إلى حبل المشنقة تنفيذًا لأحكام القضاء المتتالية.

