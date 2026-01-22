نصائح مهمة تعيد بناء جهاز المناعة مرة أخرى

18 حجم الخط

تقوية جهاز المناعة من الأمور التى يجب الاهتمام بها لأنه يحمى الجسم من جميع الأمراض سواء المعدية أو المناعية وغيرها.

وللأسف العادات الغذائية والحياتية الخاطئة تضعف جهاز المناعة وتؤثر عليه بشكل سلبي ما يزيد الالتهابات والأمراض بالجسم.

ويقول الدكتور أحمد أمين أخصائي التغذية العلاجية، إنه من السهل تقوية جهاز المناعة حتى لو كان ضعيف أو مرهق أو متضرر بشدة، وذلك لأن الجسم يمتلك قدرة مذهلة على التعافى بشرط أن يحصل على الدعم الصحيح فى الوقت الصحيح.

أسباب ضعف جهاز المناعة

وأضاف أمين، أن جهاز المناعة ينهار بسبب:-

كثرة المضادات الحيوية.

تلف الأمعاء والبكتيريا النافعة.

الإجهاد المزمن وقلة النوم.

نقص فيتامين د.

وجود التهابات صامتة طويلة المدى.

وجود تجسس خفى من أطعمة أو أعشاب أو فيتامينات.

نصائح مهمة لإعادة بناء وتقوية المناعة

وتابع، أنه لإعادة بناء جهاز المناعة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تناول العسل الطبيعي مع حبة البركة، والعسل يغذي الخلايا المناعية، وحبة البركة تنظم الاستجابة المناعية، وهذا الخليط مفيد في الالتهابات المتكررة والإرهاق المزمن.

تناول الثوم النيء، لأنه ينشط الخلايا القاتلة الطبيعية، ويقلل الحمل الميكروبي الصامت، ويدعم الأمعاء والمناعة معا.

خل التفاح، ينشط عملية البلعمة، ويجعل الخلايا المناعية أكثر كفاءة في القضاء على الميكروبات.

الزنجبيل مع الكركم، يقللان الالتهاب الصامت، ويدعمان المناعة دون إنهاكها، ومفيدان في نزلات البرد والآلام المزمنة.

مستخلص ورق الزيتون، وهو مضاد قوي للفيروسات، ومفيد في التهابات الجيوب الأنفية والهربس.

زيت الأوريجانو، وهو مضاد حيوي طبيعي لا يدمر البكتيريا النافعة، ومهم في العدوى المزمنة غير المشخصة التي تسبب تعب مزمن، وآلام مفاصل، واضطرابات مناعية وغدية.

الشمس والنوم العميق، والشمس ترفع فيتامين D، والنوم يعيد برمجة الجهاز المناعي، وأي خلل في النوم يسبب خلل مباشر في المناعة.

يجب ممارسة رياضة المشي يوميا مع التواجد فى الطبيعة لأنها تقلل التوتر الذى يضعف المناعة.

يجب الحصول على جرعات مناسبة من فيتامين D3، وفيتامين C، والزنك، وبروبيوتيك طبيعي، وأوميجا 3.

