الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح مهمة تعيد بناء جهاز المناعة مرة أخرى

تقوية المناعة
تقوية المناعة
18 حجم الخط

تقوية جهاز المناعة من الأمور التى يجب الاهتمام بها لأنه يحمى الجسم من جميع الأمراض سواء المعدية أو المناعية وغيرها.

وللأسف العادات الغذائية والحياتية الخاطئة تضعف جهاز المناعة وتؤثر عليه بشكل سلبي ما يزيد الالتهابات والأمراض بالجسم.

ويقول الدكتور أحمد أمين أخصائي التغذية العلاجية، إنه من السهل تقوية جهاز المناعة حتى لو كان ضعيف أو مرهق أو متضرر بشدة، وذلك لأن الجسم يمتلك قدرة مذهلة على التعافى بشرط أن يحصل على الدعم الصحيح فى الوقت الصحيح.

أسباب ضعف جهاز المناعة 

وأضاف أمين، أن جهاز المناعة ينهار بسبب:-

  • كثرة المضادات الحيوية.
  • تلف الأمعاء والبكتيريا النافعة.
  • الإجهاد المزمن وقلة النوم.
  • نقص فيتامين د.
  • وجود التهابات صامتة طويلة المدى.
  • وجود تجسس خفى من أطعمة أو أعشاب أو فيتامينات.
نصائح مهمة لإعادة بناء وتقوية المناعة 
نصائح مهمة لإعادة بناء وتقوية المناعة 

نصائح مهمة لإعادة بناء وتقوية المناعة 

وتابع، أنه لإعادة بناء جهاز المناعة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • تناول العسل الطبيعي مع حبة البركة، والعسل يغذي الخلايا المناعية، وحبة البركة تنظم الاستجابة المناعية، وهذا الخليط مفيد في الالتهابات المتكررة والإرهاق المزمن.
  • تناول الثوم النيء، لأنه ينشط الخلايا القاتلة الطبيعية، ويقلل الحمل الميكروبي الصامت، ويدعم الأمعاء والمناعة معا.
  • خل التفاح، ينشط عملية البلعمة، ويجعل الخلايا المناعية أكثر كفاءة في القضاء على الميكروبات.
  • الزنجبيل مع الكركم، يقللان الالتهاب الصامت، ويدعمان المناعة دون إنهاكها، ومفيدان في نزلات البرد والآلام المزمنة.
  • مستخلص ورق الزيتون، وهو مضاد قوي للفيروسات، ومفيد في التهابات الجيوب الأنفية والهربس.
  • زيت الأوريجانو، وهو مضاد حيوي طبيعي لا يدمر البكتيريا النافعة، ومهم في العدوى المزمنة غير المشخصة التي تسبب تعب مزمن، وآلام مفاصل، واضطرابات مناعية وغدية.
  • الشمس والنوم العميق، والشمس ترفع فيتامين D، والنوم يعيد برمجة الجهاز المناعي، وأي خلل في النوم يسبب خلل مباشر في المناعة.
  • يجب ممارسة رياضة المشي يوميا مع التواجد فى الطبيعة لأنها تقلل التوتر الذى يضعف المناعة.
  • يجب الحصول على جرعات مناسبة من فيتامين D3، وفيتامين C، والزنك، وبروبيوتيك طبيعي، وأوميجا 3.
txt

7 وصفات طبيعية لتقوية المناعة لكل أفراد الأسرة

txt

وصفة طبيعية على الريق لتقوية المناعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تقوية المناعة بناء المناعة نصائح مهمة لإعادة بناء وتقوية المناعة صحة الصحة الدكتور احمد امين

مواد متعلقة

7 أكلات شتوية ترفع المناعة عند النساء

7 مشروبات دافئة تقوي المناعة وتقاوم العدوى

وصايا وزارة الصحة للمصريين في 2026 لتعزيز المناعة والحماية من الأمراض

ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية