زحام المواطنين أمام مخبز المحافظة الكبير في ثاني أيام التشغيل بالمنصورة

يشهد مخبز محافظة الدقهلية الكبير، بسوق الجملة بمدينة المنصورة في ثاني أيام التشغيل، زحاما للمواطنين وإقبالا كبيرا للحصول على رغيف الخبز.

إقبال وزحام على مخبز المحافظة الكبير

ووقف الرجال والسيدات أمام المخبز على شباك التسليم للحصول على العيش في ثاني أيام تشغيل مخبز المحافظة الكبير.

محافظ الدقهلية يتفقد المخبز

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير الكائن بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

في ثاني أيام تشغيل مخبز المحافظة الكبير زحام للمواطنين أمام المخبز

وشدد اللواء طارق مرزوق على أنه يُمنع نهائيًا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

محافظ الدقهلية يتفقد انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة

وأكد محافظ الدقهلية أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

متابعة مستوى النظافة بمحيط المخبز على مدار اليوم

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على تشغيل المخبز، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات، كما وجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة مستوى النظافة بمحيط المخبز على مدار اليوم.

المخبز يعمل يوميًّا

وأوضح محافظ الدقهلية أن المخبز يعمل يوميًّا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، أو لحين الانتهاء من حصة الدقيق المقررة، مشيرًا إلى أن الحصة اليومية للمخبز تبلغ 60 شيكارة دقيق، يتم من خلالها إنتاج نحو 39 ألفًا و600 رغيف خبز مدعم، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين.

