الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العناية الإلهية أنقذتها، إصابة سيدة سقطت من أعلى عقار بحلوان

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

أصيبت سيدة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها عقب سقوطها من أعلى عقار بمدينة حلوان، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

سقوط سيدة من علو بحلوان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط سيدة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من علو، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن المصابة كانت قد تركت منزل زوجها منذ فترة على إثر خلافات زوجية متكررة، وتوجهت للإقامة في منزل والدتها، وأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب تلك الخلافات.

وأضافت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء تواجد بعض أفراد أسرتها معها، حيث كانوا يحاولون إقناعها بإنهاء الخلاف والعودة إلى منزل زوجها حرصا على لم شمل الأسرة، إلا أن السيدة رفضت العودة بشدة، وأثناء اشتداد وتيرة النقاش ومحاولات الضغط عليها، فاجأت الجميع وتوجهت إلى الشرفة وألقت بنفسها من الطابق الثالث.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط سيدة من علو بحلوان سقوط سيدة من علو حلوان مدينة حلوان قسم شرطة حلوان

مواد متعلقة

السجن 7 سنوات لتشكيل عصابي متهم بقتل عامل دافع عن شقيقته بحلوان

حبس المتهمين بسرقة حديد كوبري طرة بحلوان

القبض على المتهمين بسرقة حديد كوبري طرة بحلوان

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث بحلوان
ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية