العناية الإلهية أنقذتها، إصابة سيدة سقطت من أعلى عقار بحلوان

أصيبت سيدة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها عقب سقوطها من أعلى عقار بمدينة حلوان، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط سيدة من علو بحلوان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط سيدة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من علو، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن المصابة كانت قد تركت منزل زوجها منذ فترة على إثر خلافات زوجية متكررة، وتوجهت للإقامة في منزل والدتها، وأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب تلك الخلافات.

وأضافت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء تواجد بعض أفراد أسرتها معها، حيث كانوا يحاولون إقناعها بإنهاء الخلاف والعودة إلى منزل زوجها حرصا على لم شمل الأسرة، إلا أن السيدة رفضت العودة بشدة، وأثناء اشتداد وتيرة النقاش ومحاولات الضغط عليها، فاجأت الجميع وتوجهت إلى الشرفة وألقت بنفسها من الطابق الثالث.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

