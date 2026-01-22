الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية
18 حجم الخط
ads

قال الدكتور علي الغمراوي إن سوق الدواء في مصر يُعد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعًا بأهميته الاستراتيجية والتوسعات الكبيرة التي يشهدها الإقليم، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا واضحًا في توافر الأدوية وعدم وجود أي نقص بالسوق. 

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، أن حجم السوق الدوائية العالمية يُقدَّر حاليًا بنحو 1.9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي الأسرع نموًا خلال الفترة المقبلة.

علي الغمراوي: السوق المصرية شهدت خلال عام 2025 تداول نحو 4 مليارات عبوة دواء، بقيمة إجمالية بلغت 438 مليار جنيه 

وأوضح علي الغمراوي أن السوق المصرية شهدت خلال عام 2025 تداول نحو 4 مليارات عبوة دواء، بقيمة إجمالية بلغت 438 مليار جنيه، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 12% في عدد العبوات و42% في القيمة المالية، وهو ما يعكس قوة السوق المحلية وزيادة الطلب.

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة حركة الدواء داخل السوق المصرية 
اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة حركة الدواء داخل السوق المصرية 

رئيس هيئة الدواء: المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في الحدود الآمنة 

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في الحدود الآمنة، لافتًا إلى وجود منظومة رقابية متطورة لمتابعة حركة الدواء داخل السوق، تشمل مراقبة كبرى الصيدليات، التي لم تعد تشهد أي ازدحام ملحوظ، باستثناء أيام صرف الأدوية الشهرية للمرضى.

وفي السياق ذاته، أكد أن الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا لمتابعة منظومة الدواء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، شدد خلاله على أن ملف الدواء يحظى باهتمام حكومي بالغ، مع المتابعة المستمرة لتوافر الأرصدة الآمنة من الأدوية في المستشفيات والصيدليات، وسداد مستحقات شركات الدواء بما يضمن استقرار منظومة التوريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوق الدواء في مصر هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي توافر الأدوية استقرار سوق الدواء المخزون الاستراتيجي للأدوية صادرات الأدوية المصرية اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأمن الدوائي الشرق الأوسط

مواد متعلقة

مدبولي يطمئن المواطنين: أرصدة آمنة من الأدوية ولا أزمات في السوق

اليوم الدولي للتعليم.. مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر الجودة وتصل للمركز 41 عالميا.. 69 مدرسة يابانية قائمة و31 دولية و23 للمتفوقين.. وتوسع غير مسبوق بالمدارس التخصصية لمواكبة المستقبل

مدبولي يستعرض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية في مصر

مدبولي يتابع مع وزير البترول ملفات العمل ويؤكد أهمية التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي

متمنيًا له دوام الرفعة والتوفيق، رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

في برقية خاصة، مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 25 يناير

أسوة بطلاب الثانوية العامة، الحكومة تقرر توزيع أجهزة تابلت على طلاب التعليم الفني

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة
ads

الأكثر قراءة

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالمرج

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

انهيار أسرة الأشقاء الثلاثة ضحايا حريق شقة في المنصورة لحظة خروج الجثامين لمثواها الأخير

بعد إعلانها في عدد من المحافظات، نتيجة الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

حاكم الشارقة عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال استقبال أبنائه: ترك أثرا عظيما في نفوس المسلمين

الكاتب الليبي طارق القزيري: الحنين في ليبيا ليس للقذافي بل بحثًا عن الدولة.. “ما بعد معمر” فراغ في السلطة وليس ديمقراطية.. والمقارنة بين عهده واليوم فخ سياسي

خدمات

المزيد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

البحوث الإسلامية يُطلق قافلة دعوية إلى الواحات البحرية

المزيد
الجريدة الرسمية