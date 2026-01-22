علي الغمراوي: مصر الأسرع نموًا في سوق الدواء بالشرق الأوسط

18 حجم الخط

قال الدكتور علي الغمراوي إن سوق الدواء في مصر يُعد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعًا بأهميته الاستراتيجية والتوسعات الكبيرة التي يشهدها الإقليم، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا واضحًا في توافر الأدوية وعدم وجود أي نقص بالسوق.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، أن حجم السوق الدوائية العالمية يُقدَّر حاليًا بنحو 1.9 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي الأسرع نموًا خلال الفترة المقبلة.

علي الغمراوي: السوق المصرية شهدت خلال عام 2025 تداول نحو 4 مليارات عبوة دواء، بقيمة إجمالية بلغت 438 مليار جنيه

وأوضح علي الغمراوي أن السوق المصرية شهدت خلال عام 2025 تداول نحو 4 مليارات عبوة دواء، بقيمة إجمالية بلغت 438 مليار جنيه، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 12% في عدد العبوات و42% في القيمة المالية، وهو ما يعكس قوة السوق المحلية وزيادة الطلب.

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة حركة الدواء داخل السوق المصرية

رئيس هيئة الدواء: المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في الحدود الآمنة

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في الحدود الآمنة، لافتًا إلى وجود منظومة رقابية متطورة لمتابعة حركة الدواء داخل السوق، تشمل مراقبة كبرى الصيدليات، التي لم تعد تشهد أي ازدحام ملحوظ، باستثناء أيام صرف الأدوية الشهرية للمرضى.

وفي السياق ذاته، أكد أن الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا لمتابعة منظومة الدواء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، شدد خلاله على أن ملف الدواء يحظى باهتمام حكومي بالغ، مع المتابعة المستمرة لتوافر الأرصدة الآمنة من الأدوية في المستشفيات والصيدليات، وسداد مستحقات شركات الدواء بما يضمن استقرار منظومة التوريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.