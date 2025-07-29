محافظ الدقهلية: إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية، الواقع أمام شارع الأتوبيس الجديد، وجار ضخ المياه في الشبكة مرة أخري بكامل طاقتها، وعودتها تدريجيًا إلي المناطق والقري التي تأثرت وهي ( مدينة محلة دمنة - والوحدة المحلية بكوم الدربي وجزء من الوحده المحليه بنقيطة).

متابعة إنهاء أعمال الإصلاح وضخ المياه في الشبكة.

- حيث كلف اللواء طارق مرزوق الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالتوجه الي الموقع ومتابعة إنهاء أعمال الإصلاح وضخ المياه في الشبكة.

التعامل الفوري مع الحادث من قبل أجهزة المحافظة

ومنذ اللحظة الأولي لوقوع كسر خط المياه الرئيسي تابع محافظ الدقهلية تداعيات الحادث حيث أمر علي الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث، حيث تم التعامل الفوري مع الحادث من قبل أجهزة المحافظة وفي المقدمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وحي غرب وحي شرق والمرور.

أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي اية معلومات أو شكاوي

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي اية معلومات او شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا، من خلال الفرق العاملة علي الأرقام التالية/ " 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي، وعلي الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

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