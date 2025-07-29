الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية

إصلاح كسر خط مياه
إصلاح كسر خط مياه بالمنصورة، فيتو

أعلن  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية، الواقع أمام شارع الأتوبيس الجديد، وجار ضخ المياه في الشبكة مرة أخري بكامل طاقتها، وعودتها تدريجيًا إلي المناطق والقري التي تأثرت وهي  ( مدينة محلة دمنة - والوحدة المحلية بكوم الدربي وجزء من الوحده المحليه بنقيطة).

متابعة إنهاء أعمال الإصلاح وضخ المياه في الشبكة.

- حيث كلف اللواء طارق مرزوق الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالتوجه الي الموقع ومتابعة إنهاء أعمال الإصلاح وضخ المياه في الشبكة.

التعامل الفوري مع الحادث من قبل أجهزة المحافظة 

 ومنذ اللحظة الأولي لوقوع كسر خط المياه الرئيسي تابع محافظ الدقهلية تداعيات الحادث حيث أمر علي الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث، حيث تم التعامل الفوري مع الحادث من قبل أجهزة المحافظة وفي المقدمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وحي غرب وحي شرق والمرور.

 

أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي اية معلومات أو شكاوي

 وتؤكد المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي اية معلومات او شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا، من خلال الفرق العاملة علي الأرقام التالية/ " 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي، وعلي الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التليفون الارضي الشرب والصرف الصحى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف محافظ الدقهلية كسر خط المياه الرئيسي غرفة العمليات المركزي شركة مياه الشرب والصرف

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه

محافظ الدقهلية يفتتح دورة تدريبية عن إدارة الأزمات وحروب الجيل الرابع (صور)

عبر الفيديو كونفرانس، رياضة الدقهلية تشارك في احتفالية "مصر الرياضية" (صور)

محافظ الدقهلية: خدمة المواطن تبدأ من الشارع ولن نسمح بالعشوائية أو التراخي

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

ماتت مكة فى غزة، كفن طفلة فلسطينية رحلت جائعة وصمة عار على جبين العالم (فيديو)

إقالة أم تصفية حسابات؟.. إنهاء ندب رانيا يحيى من أكاديمية روما يثير جدلًا واسعًا بين المثقفين

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

مصدر بالأهلي: أحمد عبد القادر يتلقى عرضا من ناد سعودي جديد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

بنك القاهرة يكشف حقيقة طرح شقق بسعر 500 ألف جنيه للوحدة

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز الدولة التقديرية للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منكران عظيمان للعرب في شهر صفر

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads