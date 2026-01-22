اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 7 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، انقطاع مياه الشرب اليوم الخميس، لمدة تصل إلى 7 ساعات، نتيجة إجراء بعض الأعمال الخاصة بالصيانة.

أماكن قطع المياه اليوم في الدقهلية

وأوضحت مياه الدقهلية، أنه سيُجرى قطع المياه في جزء من مركز ومدينة دكرنس، وجزء من مركز المنصورة، وجزء من مركز تمي الأمديد، وجزء من مركز المنزلة، فضلًا عن ضعف المياه عن مركز ومدينة بني عبيد.

مواعيد انقطاع المياه

وأشارت “مياه الدقهلية” إلى أنه سيتم قطع المياه من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، عن المناطق التالية:

- مركز دكرنس (الربيعات، المحمودية، منشأة عبدالرحمن، ميت طريف).

- جزء من مركز المنصورة (طناح)

جزء من مركز تمي الأمديد (ظفر، الربع، صدقا).

- جزء من مركز المنزلة (عرب زيدان).

- ضعف المياه في مركز ومدينة بني عبيد

سبب قطع المياه في الدقهلية

وأضافت شركة مياه الدقهلية أنه سيتم قطع المياه لاستكمال أعمال صيانة على خط المياه العكرة الخاص بالمأخذ الجديد لمرفق مياه ميت فارس، وناشدت المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب أثناء فترة الانقطاع.

