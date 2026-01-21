الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

غدا، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط

قطار
قطار
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية، بداية من غد الخميس، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

ويأتي ذلك تلبية لرغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.  

حيث قررت الهيئة تشغيل عدد 4 قطارات إضافية على خط (القاهرة / أسوان والعكس ) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 بالإضافة إلى القطارات اليومية الأخرى.  

وبيانها كالآتى:

أولًا: تشغيل عدد 2  قطار ( تالجو ) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 2040 (تالجو) من القاهرة/أسوان (يوم بعد يوم) حتى يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 06:30 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 2041 (تالجو) من أسوان/القاهرة (يوم بعد يوم) حتى يوم الإثنين الموافق 16 / 2 / 2026 حيث يقوم من أسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل عدد 2 قطار (مكيف) على خط القاهرة / أسوان والعكس:

- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 تشغيل قطار 1938 (مكيف) من القاهرة/أسوان حتى يوم الأحد الموافق 15/2/2026 حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026 تشغيل قطار 1939 (مكيف) من أسوان/القاهرة حتى يوم الإثنين الموافق 16 / 2 / 2026، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة 09:20 طبقًا للجدول المرفق.

وأعلنت الهيئة عن أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتسعي دائما في تلبية رغبات جمهور الركاب.

الجريدة الرسمية