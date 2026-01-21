تداول 16 ألف طن و913 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(913) شاحنة و(89) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(658) شاحنة و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(255) شاحنة و(17) سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Alcudia Express، Pan LiLi بينما غادرت السفينتين Pan LiLi، Poseidon Express والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين PELAGOS Express والحرية وغادرت السفينتين Alcudia Express، Pan LiLi. شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(153) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1730 راكبا بموانيها.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

