السكك الحديدية تنظم ندوة توعية للعاملين عن السلامة المهنية وأخطاء التشغيل

نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة للتوعية بالسلامة المهنية وتلافي أخطاء التشغيل لعدد من العاملين بطوائف التشغيل المختلفة بنطاق منطقة شرق الدلتا بحضور عدد من قيادات الهيئة والنقابة العامة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأحد قيادات الدعوة الدينية بمديرية أوقاف الشرقية.

وتناولت الندوة رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والانضباط داخل مواقع التشغيل المختلفة، واستعراض الضوابط والإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن تشغيلًا آمنًا لحركة القطارات، والتأكيد على الدور الحيوي لطوائف التشغيل وخبرتهم الميدانية في رصد وتلافي الأخطاء الفنية المرتبطة بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسلامة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، كما تم استعراض جهود التطوير والتحديث التي تشهدها الهيئة في كافة القطاعات وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للعاملين وأسرهم.

وخلال الندوة تم توعية العاملين بمخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة علي وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها علي الفرد والمجتمع، كذلك الالتزام بضوابط التعامل مع الادوية والعقاقير الطبية في إطار التعليمات المنظمة لذلك لعدم الوقوع تحت طائلة القانون

فيما قدم فضيلة الدكتور محمد عابدين من علماء وزارة الأوقاف محاضرة أكدت على البعد الديني والأخلاقي في أداء المهام الوظيفية، القيم التي تحث على الأمانة والانضباط والإتقان في العمل العام والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكات الدولة، كما استعرضت الندوة أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع السكك الحديدية وأهمية الحفاظ عليها لضمان استمرار الهيئة في أداء دورها الوطني في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية في كافة ربوع مصر.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من العاملين مع الموضوعات المطروحة، بما يعكس مستوى الوعي والمسئولية المشتركة في حماية هذا المرفق الحيوي العريق، كذلك تلبية عدد من المطالب الخاصة بالعاملين والرد علي استفساراتهم فى ضوء الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل داخل الهيئة.

وتأتي الندوة في اطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتوعية العاملين بمختلف المناطق والقطاعات، إيمانًا بأن التطوير المؤسسي يبدأ من وعي الفرد وانضباطه داخل بيئة العمل.





