نيويورك تايمز: المخابرات الأمريكية دعمت أوكرانيا في استهداف مصافي النفط الروسية بموافقة ترامب

الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسئولين مطلعين أن المخابرات الأمريكية زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية دقيقة، ساعدتها في تنفيذ هجمات استهدفت مصافي نفط داخل الأراضي الروسية، في خطوة تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق غير المعلن بين واشنطن وكييف.

موافقة رئاسية من ترامب على نطاق الدعم الأوكراني ضد روسيا



وبحسب المسئولين، جاء هذا الدعم الاستخباراتي لصالح أوكرانيا لتسهيل استهداف مصافي النفط الروسية، بموافقة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لروسيا، دون الانخراط الأمريكي المباشر في العمليات القتالية.

وأوضحت الصحيفة، أن استهداف مصافي النفط الروسية يُعد جزءًا من تكتيك أوكراني مدعوم غربيًا للضغط على موسكو، عبر تقويض قطاع الطاقة الذي يمثل شريانًا رئيسيًا للاقتصاد الروسي ومصدرًا أساسيًا لتمويل العمليات العسكرية.

المخابرات الأمريكية تدعم أوكرانيا لاستهداف مصافي النفط الروسية

وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الدعم يثير مخاوف داخل بعض الدوائر الأمريكية من احتمالات التصعيد، خاصة أن الضربات تطال منشآت حيوية داخل العمق الروسي، ما قد يدفع موسكو إلى ردود أكثر حدة على المستويين العسكري والسياسي.

ويعكس الكشف عن هذا الدور الاستخباراتي رسالة سياسية مفادها أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا بوسائل نوعية، مع الحرص على إبقاء هذا الدعم ضمن إطار “غير مباشر”، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا.

يأتي هذا فيما صرح رئيس الأركان الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في العام الجديد 2026.

